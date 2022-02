Zó ongezond is het als je elke dag wakker schrikt van je wekker

Een toereikende nachtrust is één van de belangrijkste bouwstenen voor een goede gezondheid. Wetenschapper Marijke Gordijn, die is gespecialiseerd in humane chronobiologie en slaap, verdiepte zich daarom in verschillende studies waarin het verschil tussen geleidelijk en abrupt wakker worden wordt onderzocht. “Je blijkt best wel een stressreactie in je hart te hebben bij het wakker worden van een abrupte wekker. Dit gebeurt niet als je geleidelijk aan wakker wordt. De hartslagreactie op de wekker laat een fysieke stressreactie zien”, zegt ze. Mensen die ’s ochtends niet direct rechtop in bed zitten, maar bijvoorbeeld in alle rust ontwaken met behulp van een wake-uplight, voelen zich sneller fit, functioneren gedurende de dag beter en zijn bovendien beter gehumeurd.

Een goede voorbereiding…

Terug naar Jane the virgin, want bij haar (maar ook bij elke andere willekeurige serie) begint het probleem. De schrikreactie op je wekker is vooral heftig als je uit je diepe slaap wordt ‘gerukt’. De kans daarop is groter als je laat naar bed gaat, en dus je slaapcycli opschuift. “Volgens je biologische klok is het namelijk nog geen tijd om op te staan”, legt Gordijn uit. “Iets voordat je wakker wordt, gaan je hartslag en de temperatuur van je lichaam omhoog.” Jouw nachtbrakende lijf sorteert hier nog helemaal niet op voor. Gordijn: “Doordat je lichaam niet is voorbereid, heeft het abrupte wakker worden door de wekker een grotere impact op je stresslevels.”

Vast slaapritme

Herken je jezelf in bovenstaand verhaal? Gordijn heeft een tip voor je: “Het is heel verstandig om een vast slaapritme aan te houden. Door vroeg(er) naar bed te gaan en rond een vast tijdstip op te staan, raakt je lichaam hieraan gewend en zul je makkelijker wakker worden, omdat je lichaam zich hierop voorbereidt.” Vanavond gelijk maar mee beginnen?

