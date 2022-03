Laten we beginnen met het goede nieuws: een ontbijt mag best een flink aantal kilocalorieën bevatten.

Veel energie nodig

“Een gemiddelde volwassen vrouw kan zo'n 2000 calorieën per dag eten. Dat is best een heleboel”, zegt Wendy. “Als je dat verdeelt over drie hoofdmaaltijden en wat tussendoortjes, zie je dat een goed ontbijt echt wel een paar honderd calorieën rijk mag zijn. Veel mensen die een dipje rond 16:00 uur ervaren, hebben eerder op de dag vaak te weinig gegeten.”

Hoe zit het met mensen die liever niet al te zwaar ontbijten? “Het is natuurlijk prima om niet tegen je zin in te gaan ontbijten”, zegt Wendy. “Maar zorg er dan voor dat je je ontbijt meeneemt als je de deur uitgaat. Het is zonde als je niet ontbijt, maar vervolgens om 10:00 uur op werk wél een gebakje bij de koffie pakt omdat je trek hebt.”

Waar bestaat het ideale ontbijt uit?

De één eet het liefst een boterham met kaas, de ander gaat liever voor een bakje yoghurt. “Beide kunnen prima keuzes zijn voor een gezond ontbijt”, zegt Wendy. “Maar het gaat eigenlijk vooral om de verhouding van de voedingsstoffen die er in zo'n ontbijtje zitten.”

Zo is het belangrijk om te zorgen dat je ontbijt genoeg koolhydraten bevat. “Koolhydraten worden door ons lichaam omgezet in glucose. Ons brein heeft 130 gram glucose per dag nodig om te functioneren, dus daar is niks mis mee. Het is goed voor je om te variëren in de graansoorten waarin je koolhydraten verpakt zijn.”

Ontbijt met tarwe

Zo eten we in Nederland vooral veel tarwe, terwijl rogge of haver ook heel gezond is. “Daarom ben ik zelf groot fan van havermout. Hierin zitten veel gezonde vitamines en mineralen en ook hele bijzondere vezels die erg gezond zijn. Daar komt nog eens bij dat van haver is aangetoond dat het je cholesterol verlaagt, dus dat is een fijne bijkomstigheid.” Verder raadt Wendy aan dat als je brood bij het ontbijt eet, voor de lunch voor iets anders te kiezen. “Het is gezonder om wat meer te variëren.”

Behalve zorgen voor voldoende koolhydraten is het ook goed als er iets van eiwit in je ontbijt zit. “Op een boterham kan dat bijvoorbeeld pure pindakaas zijn, een kom havermout kun je ook maken met melk of sojamelk in plaats van water. Dan voeg je die eiwitten toe.” Eiwitten en koolhydraten zorgen samen voor een verzadigd gevoel.

“Wie het echt goed wil aanpakken, kan aan zijn ontbijt het beste ook wat vers fruit en noten of zaden toevoegen. Dan heb je een gecombineerd ontbijt dat rijk is aan eiwit, gezonde vetten, vezels, energie, vitaminen en mineralen”, zegt Wendy.

Suiker in granen

Als je wilt ontbijten met yoghurt met daarin een graanproduct, is het goed om te letten op de toegevoegde suikers. “In van die krokante muesli of ontbijtgranen, en zelfs in ovengebakken granola, zit best veel suiker. Dat zorgt er juist voor dat je later op de dag of later op de ochtend een suikerdip krijgt en dat is niet wat je wilt.” Ook is het, als je ontbijt met brood, goed om te letten op vetten en zout. “Op brood smeer je vaak boter en als je dat dan belegt met bijvoorbeeld kaas, dan is dat bij elkaar al best wel zout en vet. Dat ontloop je door te ontbijten met yoghurt of sojamelk met havermout bijvoorbeeld.”

Sap of koffie?

Het drinken van vruchtensap bij het ontbijt raad Wendy niet aan. “Sowieso zou ik willen adviseren weg te blijven bij vruchtensappen”, zegt ze. “Als je een vrucht uitperst voor het sap, blijft alleen vocht met suiker en smaak over. Het grootste deel van de vitamines en vezels uit de vrucht komen niet in dat sap terecht.”

Een kopje koffie bij het ontbijt is daarom prima. “Je kunt met een gerust hart een kopje zwarte koffie pakken voor, bij of na je ontbijt. De timing maakt niet uit. Je kunt wat dat betreft beter in de ochtend koffie drinken dan in de middag. Cafeïne blijft namelijk lang in je lichaam, dus als je later op de middag veel koffie drinkt, slaap je daardoor minder goed.”

Een ei hoort erbij

Een eitje eten bij het ontbijt kan prima. Afhankelijk van je voedingspatroon zijn drie eieren per week geen probleem. “Hoewel ik zelf de voorkeur geef aan een zo plantaardig mogelijk voedingspatroon, vind ik het een enorme winst als je in plaats van salami een ei op je brood doet bij je ontbijt.”

Smoothies

Over smoothies is Wendy niet uitgesproken positief of negatief. “Het is beter dan een sapje, omdat in de smoothie in ieder geval vaak het hele stuk fruit gaat. Maar ik zou wel willen aanraden om op te passen met veel fruit in één smoothie. Op die manier lopen de suikers namelijk best wel op.” In een smoothie kun je in plaats daarvan ook groente toevoegen. “Als jij ook een hand spinazie in je smoothie verwerkt, is dat supergezond. En omdat fruit zo zoet is proef je het niet zo sterk terug.”

Ook als je juist wilt aankomen kunnen smoothies een aanrader zijn. “Als je er bijvoorbeeld ook notenboters aan toevoegt of een handje granen, maak je ze best calorierijk. Omdat ze vloeibaar zijn eet het gemakkelijker, maar ze bevatten op die manier wel dezelfde voedingsstoffen. Dus dat kan voor sommige mensen heel fijn zijn.” Tegelijkertijd is het om die reden ook een risico: “Als je al genoeg eet zonder smoothies, kunnen ze misschien teveel van het goede zijn.”

Ontbijten in balans

Al het bovenstaande kan misschien wat overweldigend klinken. Het is ook heus niet nodig om rigoureus je ontbijt aan te passen, zegt Wendy. “Veel mensen die bij mij komen met vragen over het ontbijt, vragen best vaak naar hele specifieke details van bepaalde voedingsmiddelen. Terwijl ik het al winst vind als iemand überhaupt gezonder gaat ontbijten dan hij of zij deed. Ook als dat in kleine stappen gaat.” Dus pak bij je ontbijt eens wat vaker een stuk fruit of vervang je boterham met kaas door een kom yoghurt, dan ben je al op de goede weg.