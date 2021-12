Zó organiseer je een coronaproof kerstdiner

Voorkomen is beter dan genezen, dus het is belangrijk om de coronarichtlijnen netjes op te volgen. Mocht bezoek in huis niet mogelijk zijn deze feestdagen, dan kun je altijd nog een kerstwandeling of een winterse barbecue organiseren. Kun je de feestdagen tóch samen doorbrengen. Als we wel bij elkaar op bezoek mogen, dan is een coronaproof kerstdiner de ultieme uitkomst.

Verleng de feestdagen

Heb je een grote familie of wil je veel vrienden zien tijdens de kerstdagen? Voel je dan niet verplicht om iedereen op eerste of tweede kerstdag te bezoeken. Verleng de feestdagen en verspreid de gezelligheid over meerdere dagen. Wij zeggen geen nee tegen een derde (en vierde, en vijfde) kerstdag. Kun je meteen mooi alle restjes opmaken. Win-win! Het is dan wel slim om tussendoor even een zelftest te doen, just in case.

Lange dinertafel

Pak dit jaar extra uit met een lange kersttafel. Als je de ruimte hebt, kun je tafels aan elkaar schuiven zodat je net iets meer afstand kunt bewaren dan je zou doen als je naast elkaar zou zitten. In plaats van tegenover elkaar te gaan zitten, kun je de stoelen schuin tegenover elkaar neerzetten voor extra afstand. Ook leuk: een restaurant-setting creëren. Plaats meerdere tafeltjes in de woonkamer zodat je samen - maar toch op 1,5 meter afstand - kunt dineren.

Dek de tafel op een slimme manier

Dek de lange tafel vervolgens met een lang tafelkleed (of twee dezelfde), vul de open ruimtes op met mooie kaarsjes en kersttakken en zorg ervoor dat mensen aan alle kanten van de tafel makkelijk bij het eten en drinken kunnen. Denk hierbij aan meerdere schalen of borden met eten, een aantal (wijn)koelers voor de drankjes en verschillende bakjes brood. Zo kan iedereen lekker blijven zitten en hoeft er niks doorgegeven te worden.

Geniet

Je wilt natuurlijk niet dat er iemand besmet raakt tijdens zo'n gezellig kerstdiner. Daarom blijft het belangrijk om je te houden aan de standaard maatregelen. Laat iedereen netjes de handen wassen bij binnenkomst. Houd afstand en maak contactpunten regelmatig schoon. Blijf ook goed ventileren. Zet geregeld een raam open of doe de deur even op een kier. En dan het allerbelangrijkste: vergeet niet te genieten van een heerlijk kerstdiner!

Beeld Getty Images

Kerstmis ook een beetje low-budget houden? Doortje heeft tips:

Bron: Your little black book, De buffetten boer