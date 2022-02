Eén groot nadeel: er hangt een enórm prijskaartje aan.

Intieme gesprekken

Elke aflevering nodigde presentator Beau van Erven Dorens twee gasten uit om samen op pad te gaan naar pittoreske dorpjes om vervolgens de dag af te sluiten met een goed gesprek onder het genot van een heerlijk diner en een glas wijn. Onder meer Miljuschka Witzenhausen, Nick Schilder, Ernst Kuipers, Ruud de Wild, Tijl Beckand en Claudia de Breij kwamen een paar nachtjes langs.

Idyllisch onderkomen

Het Comomeer zelf zorgde al voor fantastische beelden, maar ook het huis waarin de BN’ers verbleven was een heus paradijs. Het idyllische onderkomen ligt aan de rand van het Comomeer, waar Beau samen met zijn gasten genoot van de rust en de prachtige zonsondergangen.

Vernoemd naar een schrijver

The writer’s nest is vernoemd naar de beroemde Italiaanse schrijver Giuseppe Guin, die er zijn romans schreef. De villa is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, in een steengroeve uit de Romeinse tijd. Het heeft drie slaapkamers, een keuken, badkamers, een eigen strandje, een aanlegplaats voor een boot en een open haard. Kortom: een heerlijke plek om te vertoeven.

Flink prijskaartje

Zie je jezelf er al helemaal liggen? Dat kan, want het huis aan het Comomeer is nu te huur via Booking.com, alleen moet je helaas wel diep in de buidel tasten. Aan de 7-persoonsvilla hangt namelijk een behoorlijk prijskaartje. Zo kost een weekje vertoeven in The writer’s nest in april of mei je ruim € 8.000, maar dan héb je ook wat.

Bron: Lago di Beau, Booking.com, Writers nest Como