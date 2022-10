Zó red je het in huis ook bij een kamertemperatuur van 18 graden

We hopen allemaal op een milde winter, zodat we niet zoveel hoeven te stoken. Dezer dagen is het nog wel te doen en hoef je misschien je kachel nog niet aan te zetten, maar dat zal de komende maanden wellicht veranderen.

Van 19 naar 18 graden

Eerder dit jaar deden ministers Rob Jetten (Klimaat, D66) en Hugo de Jonge (Wonen, CDA) al een beroep op ons om de verwarming op 19 graden te houden en thuis een dikke trui aan te trekken. Lenneke Kuijer, industrieel ontwerper en universitair docent aan de Eindhoven University of Technology, denkt dat we ook makkelijk kunnen wennen aan 18 graden in huis.

Kamertemperatuur werd steeds hoger

Zij deed in Groot-Brittannië onderzoek en keek ook hoe mensen vroeger leefden. Na het bestuderen van de geschiedenis van de verwarming van sociale woningen in Engeland kwam ze tot de conclusie dat de normen over stoken steeds veranderden.

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgden ervoor dat de kamertemperatuur steeds meer steeg, vertelt Kuijer in Volkskrant Magazine. Als voorbeeld geeft ze de kroning van koningin Elizabeth in 1953. “Dat was voor veel mensen een reden om een televisie te kopen. En met die televisie kwam de behoefte de huiskamer te verwarmen, terwijl daar voorheen de haard niet werd aangemaakt. Dat was gewoon te veel moeite.”

Slapen met de verwarming aan

Huizen zijn steeds beter geïsoleerd, maar we gebruiken veel meer energie dan ooit, zegt Kuijer. “Zo is een aanzienlijke groep Nederlanders eraan gewend om ’s nachts met de verwarming aan onder een dunne deken te slapen. Terwijl je met een nachttemperatuur van 15 graden ontzettend veel gas kunt besparen.”

Warm kleden en knuffelen op de bank

Haar tip voor een een iets lagere kamertemperatuur van 18 graden: kleed je warm en blijf in beweging. Ook TNO-onderzoeker Boris Kingma komt in Volkskrant Magazine met tips: hou de thermostaat op 18 graden en zorg voor lokale warmtebronnen als elektrische dekens, zodat je niet het hele huis hoeft te verwarmen.

Huddling kan natuurlijk ook: lekker dicht tegen elkaar aan zitten op de bank. “Zo wordt het lichaamsoppervlak dat je blootstelt aan de kou kleiner.”

Mocht je dat allemaal toch niet zien zitten, dan zijn er nog veel meer slimme tips om te besparen op gas.

Ook koningspaar zet thermostaat op 18

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de thermostaat omlaag gedraaid, vertelden ze op een persmoment tijdens hun staatsbezoek aan Zweden. “Op het moment dat de overheid gevraagd werd om alle overheidsgebouwen terug te brengen naar 19 graden hebben we dat gedaan. Inmiddels zijn we teruggegaan naar 18 graden”, zei de koning.

Bron: Volkskrant Magazine