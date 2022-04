Zó stel je zelf de lekkerste paasplank samen

Een goed begin is het halve werk. Zorg daarom voor een mooie, grote plank, haal wat paasversiering in huis en koop een bosje gele tulpen. Dat zorgt straks voor een heerlijk paasachtige sfeer op de plank.

Paasplank: variëren maar

Dan door naar het eten: bij een brunch worden er vaak zowel hartige als zoete gerechten geserveerd, die soms warm zijn en soms koud. In het geval van een paasplank kun je dezelfde variatie aanhouden. Een handige vuistregel is om net zoveel soorten kleine gerechtjes aan te houden als je eters hebt. Dus stel, je bent met zijn zessen, zorg dan voor zes verschillende gerechtjes. Maak een inschatting van de eetlust van de groep en pas de hoeveelheid hapjes die je maakt van iedere soort daarop aan.

Paasplank voor de zoetekauw

Bij zoete gerechten kun je natuurlijk denken aan sneetjes paasbrood, maar ook aan warme of koude american pancakes of broodpudding van briochebrood. Daarnaast kan fruit een goede zoete component zijn! Vooral geel fruit doet het vanwege de kleur goed op een paasplank. Of wat dacht je van stukjes worteltjestaart?

Paasplank voor de hartige trek

Bij hartige gerechten kun je ook helemaal los. Gevulde eitjes kunnen met Pasen natuurlijk niet ontbreken, maar ook kunstige bladerdeeghapjes, ei-muffins, zalmrolletjes, en bruschette met tomaat misstaan niet op een paasplank. Natuurlijk doen stukjes rauwe paprika, worteltjes of komkommer met een fijne dipsaus het ook goed tussen alle andere, vaak koolhydraatrijke hapjes. Als je het leuk vindt, kun je ook voor iedereen een klein glaasje gazpacho maken, een koude soep. Lekker als afwisseling tussen het kauwen door en geen gedoe met het warm moeten serveren.

Van hoog naar laag

Als het aankomt op het opbouwen van de plank, is het vaak het handigst om ‘hoge’ dingen in het midden te zetten en naar buiten toe lager af te bouwen. In het midden van de plank zet je bijvoorbeeld een glas rechtop met daarin de worteltjes en reepjes paprika en vanuit daar kun je steeds ‘lagere’ dingen op de plank plaatsen. Zo houd je de plank overzichtelijk en kan iedereen overal bij.

Bloemetjes

Qua aankleding is Pasen het moment om een frisse, kleurrijke en ietwat zoetgekleurde plank neer te zetten. Denk aan neppe of echte paaseitjes in pastelkleuren, gele servetjes die je vouwt in de vorm van een bloem, een klein vaasje tulpen erbij. Ook leuk: de lege plekjes op de plank vullen met de kopjes van wat viooltjes. Het is tenslotte lente!

Voor ieder wat wils

Een paar laatste tips: zorg ervoor dat je vlees, vis en vegetarische opties afwisselt op de plank. Zo laat je de keus voor wat ze willen eten bij je gasten. Hetzelfde geldt voor een afwisseling tussen vettere en minder vette hapjes: niet iedereen zit bij de brunch al te wachten op vette vingers. Vind je het lastig om te kiezen wat je moet maken voor je gasten? Vraag hen dan wat ze het lekkerst zouden vinden om te eten. Op die manier weet je zeker dat iedereen geniet van jouw creaties. Oh, en vergeet niet een foto te maken vóórdat iedereen aanvalt. Leuk voor later!