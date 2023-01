Zó veel mensen kunnen niet of amper meer rondkomen door de energieprijzen

Dat de energiekosten de pan uitstijgen, voelen de meeste Nederlanders wel in hun portemonnee. Maar er is ook zoiets als energiearmoede. Daarvan is sprake bij een laag inkomen en hoge energiekosten of een slecht geïsoleerd huis, waardoor mensen in de kou zitten, hun eten niet opwarmen of andere drastische bespaarmaatregelen moeten nemen. Ze zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan de energierekening en kunnen daardoor niet of amper meer rondkomen.

Aan de randen

Zo'n 600.000 huishoudens leefden vorig jaar in energiearmoede, onthult onderzoeksinstelling TNO op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna 100.000 meer dan in 2020. Zonder energietoeslag zouden het er bijna één miljoen zijn. Vooral aan de randen van Nederland, zoals in Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam en Enschede hebben huishoudens het moeilijk met de energieprijzen. Met name in de steden.

Kwetsbare groepen

De kwetsbare groepen zijn onder andere gescheiden gezinnen, ouderen die van een minimum moeten rondkomen, of mensen met geestelijke of gezondheidsproblemen. Verreweg de meeste energiearme gezinnen wonen in slecht geïsoleerde huizen met energielabel F of G.

Kou en tocht

Een goed verwarmd en geïsoleerd huis is niet alleen prettig, maar ook belangrijk voor onze gezondheid, meent TNO. Een slecht binnenklimaat met kou, tocht, vocht en schimmel veroorzaakt namelijk allerlei klachten, zoals luchtweginfecties en gewrichtsproblemen. Ook de mentale gezondheid neemt een duik bij energiestress, schrijft de onderzoeksinstelling. Een koud huis en geldstress hebben hun weerslag op vrijwel alles in het leven, waardoor mensen makkelijker in een negatieve spiraal belanden.

Bron: TNO