Zó verduurzamen Hans en zijn vrouw hun boerenbedrijf: “Op alle daken liggen zonnepanelen”

Libelle samen met Wie de boer niet kent

Hans en Marloes wonen samen met hun vijf kinderen in Overdinkel, een dorpje vlak bij de Duitse grens. Hier runnen ze een groot boerenbedrijf, waar ze meer dan 3.300 kalfjes verzorgen. Duurzaamheid en dierenwelzijn staan bij deze boeren hoog in het vaandel.

5.500 zonnepanelen

Op de boerderij wordt veel elektriciteit verbruikt. Hans en Marloes vinden zo duurzaam mogelijk leven dan ook belangrijk. Hans: “Op de daken van onze stallen liggen 5.500 zonnepanelen. Die zorgen niet alleen voor de energie in ons eigen bedrijf, maar óók voor de elektriciteit van 450 huishoudens in de buurt.”

In het tv-programma Wie de boer niet kent trekt presentator Jamie Trenité door het hele land om van alles te ontdekken over de boerenbedrijven van nu. Zo neemt hij ook een kijkje op de boerderij van Hans en Marloes, waar hij leert om melk voor de kalfjes te maken. Bekijk de aflevering van Hans en Marloes (video 4) hier.

Reststromen van babyvoeding

Ook het voeden van de kalfjes proberen Hans en Marloes zo duurzaam mogelijk te doen. 60% van de voeding bestaat uit reststromen, ook wel restafval genoemd. Hans: “Bij het maken van kaas houd je de vloeistof wei over. Wij maken daar weipoeder van, dat kunnen we goed gebruiken voor de kalfjes.” De reststromen komen ook van babyvoeding, of uit de maiszetmeelfabriek.

Macho’s

De kalfjes op de boerderij komen vanuit de melkveehouderij. Hans: “Een koe geeft melk omdat die een kalf krijgt. Maar de mannelijke kalfjes geven geen melk en kunnen daar niet blijven. Wij vangen die stiertjes op en geven ze hier een zo goed mogelijk leven.” Maar na een half jaar gaan stieren puberen en kunnen ze zich echt als macho's gaan gedragen. Hans: “Ze kunnen echt gevaarlijk zijn. We checken daarom elke dag of er zieke kalfjes zijn, en of de dieren zich nog fijn voelen in hun groepje. De zieke en zwakke kalfjes worden apart gezet, zij krijgen extra voer en melk.”

Leerbedrijf voor jongeren

Hans en Marloes hebben een groot gezin en doen graag leuke dingen met elkaar. Hans: “We hebben daarom bewust gekozen voor een groot bedrijf mét personeel. Als wij op vakantie zijn, kunnen zij het werk overnemen.” Op de boerderij werken ook mensen die zijn afgekeurd op de arbeidsmarkt en jongeren die in opleiding zijn. In 2013 won de boerderij zelfs de publieksprijs voor beste leerbedrijf.

Een kijkje op de boerderij

Naast Hans en Marloes bezoekt Jamie voor het tv-programma Wie de boer niet kent nog veel meer boeren. Zo ziet hij de koeien van broers Ton en Koen een gat in de lucht springen als zij de wei in mogen en helpt hij boer René bij het verplaatsen van zijn varkens. Benieuwd naar de verhalen van de overige boeren? Bekijk de afleveringen hier.