Zo verleiden supermarkten je om meer te kopen

Winkeliers weten heel goed hoe ze je stiekem meer kunnen laten shoppen dan je eigenlijk van plan was. Vooral in supermarkten worden daarvoor allerlei trucs toegepast. Dat begint eigenlijk al buiten, bij de winkelwagens, en gaat door tot aan de kassa.

De bekendste tip is natuurlijk dat je nooit boodschappen moet gaan doen als je honger hebt. Maar als je ook op onderstaande verleidingstechnieken in de supermarkt let, voorkom je dat je ook met een volle maag met producten thuiskomt die je helemaal niet wilde kopen.

1. Mooie, felle kleuren voorin de supermarkt

We komen graag binnen in een winkel vol kleur. Supermarkten stallen hun kleurige groenten en fruit dan ook meteen aan het begin van de winkel uit. Bovendien geldt dat als je direct gezonde artikelen in je mandje of kar hebt gegooid, je vervolgens met een geruster gevoel iets minder gezonds ernaast legt.

2. De geur van versgebakken brood

Als het op de broodafdeling, of eigenlijk in de hele winkel, naar versgebakken brood ruikt, doet dat ook iets met je. Onbewust koop je dan sneller nog een extra croissant. Of twee.

3. Zuivel staat achterin

De gezonde spullen heb je al in je mandje of wagen ingeladen. Waarschijnlijk ben je nu op weg naar de achterkant van de winkel, waar de zuivelproducten staan. Een strategische plek, want ze gaan ervan uit dat je sowieso zuivelproducten nodig hebt en dus de volledige route doorloopt, waardoor je hopelijk nog wat andere producten meepikt.

4. Dure producten staan op ooghoogte

Je zult zien dat je voor de budgetmerken en goedkope producten flink moet bukken in de super. Ze zetten de duurdere producten altijd op ooghoogte in het schap. Zo is de kans groter dat je meer geld uitgeeft. Dat waar je oog direct op valt, ben je immers eerder geneigd te kopen.

5. Slim geprijsd: niet € 2, maar € 1,99

Supers spelen ook graag met cijfers. Want een artikel voor € 1,99 klinkt goedkoper dan € 2. Toch betaal je exact hetzelfde.

6. Aanbiedingen in displays

Aanbiedingen moeten opvallen en worden dus vaak langs je looproute in displays gezet. Je kunt ze in feite niet ontwijken. Een van-voor-prijs werkt ook altijd goed en brengt je in de verleiding om je kar of mand extra te vullen.

7. Rustige muziek

Een beetje slimme winkelier laat rustige muziek in zijn zaak klinken. Het maakt jou als consument kalmer, waardoor je langer de tijd neemt en dus meer (verleidelijks) ziet.

8. Verleiding bij de kassa

Vlak bij de kassa’s staan de producten die je nog makkelijk even meepakt. Zoals een magazine, snoep, chocola en beltegoedpasjes. Vooral in de producten waar je oog op valt terwijl je in de rij staat te wachten (en die je waarschijnlijk helemaal niet wilde kopen) heb je nu ineens enorm trek.

9. Grote kar of klein mandje

Tot slot: gebruik jij een winkelwagen of kies je liever voor een mandje? Je zou zeggen dat je met zo’n XL-winkelkar meer inslaat dan met een mandje. Maar volgens de Erasmus Universiteit is het tegendeel waar: blijkbaar hebben supermarktklanten met een winkelmandje sneller een ‘ik wil dit nu’-impuls. Een mandje hou je tegen je aan of trek je met je mee. Een winkelwagen duw je juist van je af. En dat blijkt effect te hebben op ons brein in relatie tot ons koopgedrag.

