Zo verliep de ontroerende zoektocht van Mischa Blok naar haar moeder

“Jezus, prachtig. Echt prachtig”, vindt Tijl Beckand, zichtbaar onder de indruk van Mischa’s verhaal.

Mischa werd stiekem naar een tehuis gebracht

Hoe het ook alweer zat met het adoptiedrama van Mischa? Om te beginnen klopte er helemaal niets van. Het officiële verhaal over haar adoptiepapieren vertelt dat Mischa te vondeling werd gelegd toen ze tweeënhalf was. In werkelijkheid gingen haar ouders uit elkaar toen ze acht maanden oud was, werd haar vader verliefd op een andere vrouw en heeft hij Mischa samen met haar – stiekem, terwijl haar biologische moeder aan het werk was – naar een tehuis gebracht. “Misdadig”, zegt Mischa.

‘Ik weet alles over hen, maar niet over mezelf’

Járen later, terwijl ze met haar zoontje van twee aan het wandelen was, kreeg Mischa argwaan. “Ik dacht: je kunt een kind van twee niet te vondeling leggen, die komt achter je aan gelopen. Toen heb ik een mail gestuurd naar het adoptiebureau in Korea. Een jaar later kreeg ik een mail terug met een foto: dit is je vader.”

Ze kwam in contact met hem, maar het leverde weinig op. Hij wilde haar niet helpen in de zoektocht naar haar moeder. Daarover schrijft ze in haar boek: ‘Zolang ik het niet weet, ontbreekt er een deel in mij. Een deel dat ik nodig heb om trots te kunnen zijn op alles wat ik ben en tot nu toe ben geweest.’ Aan tafel bij Jinek voegt ze daaraan toe: “Ik interview elke nacht een persoon over de keerpunten in zijn of haar leven. Over diens ontstaansgeschiedenis, echt wie iemand is. Als je dat over jezelf niet weet, is dat heel gek. Ik dacht: wat raar eigenlijk, ik weet alles over de personen die ik interview, maar niet over mezelf.’

Mischa kreeg hulp van ‘God Guus’

Mischa besloot alles op alles te zetten in een poging haar moeder op eigen houtje te vinden. “Er bestaat geen handboek ‘Zo vind je je Koreaanse moeder’ dus ik ging naar een plein in Korea, met een Nederlandse vlag om mijn middel; André Hazes draaien, stroopwafels uitdelen en flyeren met foto’s. Ik heb in kranten gestaan en ben op tv geweest”, vertelt ze. Zelfs Guus Hiddink, voetbaltrainer in Korea, heeft een bijdrage geleverd. “Ik zei: ‘Guus, mag ik je één ding vragen? Ik zoek mijn moeder, jij bent hier echt God, kun je alsjeblieft een boodschap inspreken?” Zo geschiedde.

Alleen maar huilen

Mischa reisde samen met een vriend door heel Korea. Op de laatste avond was het raak. “We hadden er alles aan gedaan. We zouden karaoke doen in Seoul en naar huis gaan. Toen werden we gebeld door de politie: ‘We hebben een vrouw gevonden en we denken dat het je moeder is.’ Ik kon alleen maar huilen. Ik sprak mezelf toe: niet te blij zijn, het kan haar ook níet zijn.” Na een half uur bleek ze het te zijn. “Toen mocht ik haar ontmoeten. Ze zei: ‘Dankjewel, dat je nooit hebt opgegeven, dat je altijd bent blijven zoeken. Ik heb het nooit gewild, ik heb het nooit geweten.’”

Een omgekeerde bevalling

Op een filmpje van de hereniging van Mischa met haar moeder is te zien hoe de twee elkaar huilend in de armen vallen. Later die avond staan ze, geheel volgens de oorspronkelijke planning, karaoke te zingen op het nummer Sorry Seems To Be The Hardest Word van Elton John. Jinek houdt het niet droog. Mischa en ook de rest van de tafelgasten zitten met tranen in de ogen. “Jezus, prachtig. Echt prachtig”, klinkt het uit de mond van beroepsgrappenmaker Tijl Beckand. “Was het zoals je had verwacht?”, wil Jinek weten. “En meer”, zegt Mischa. “Het onmogelijke werd hier mogelijk. Het is gewoon een omgekeerde bevalling.”

Er klopte geen zak van Mischa’s horoscoop

Het blijft een rare gewaarwording voor Mischa, dat ze haar leven is begonnen met een leugen. Haar paspoort kan eigenlijk net zo goed de prullenbak in, zegt ze. Haar naam, geboortedatum en -plaats kloppen namelijk allemaal niet. “Dus al die jaren dat je je horoscoop hebt zitten lezen, daar klopte dan ook geen zak van?”, merkt Jinek op. Er wordt gelachen. Gelukkig is er ook een geluk bij een ongeluk: Mischa blijkt een jaar jonger te zijn dan ze haar hele leven heeft gedacht.

Intussen heeft ze zich met de situatie verzoend. “Omdat het me zoiets moois heeft opgeleverd. Ik voel me vollediger, completer en heb meer rust. Soms word ik nog wakker met het idee: ik moet haar zoeken. En dan denk ik: o nee, ik heb haar gevonden.’

Bron: Jinek