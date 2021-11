Zó verminder je de kans op brandend maagzuur tijdens de feestdagen

Libelle samen met Losecosan

Onze maag gebruikt zuur om voedsel te verteren en bacteriën te doden. Maar soms maakt ons lichaam te veel zuur aan, waardoor de zure maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Dit zorgt voor een brandend gevoel in maag en keel.

Feestdagen

December is een feestelijke maand vol gezelligheid en lekker eten, maar deze periode brengt ook veel triggers van brandend maagzuur met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan stress, vaak en veel eten en alcohol.

Met deze tips verminder je de kans op klachten van brandend maagzuur, zodat je gewoon lekker kunt blijven genieten van de feestdagen. En mocht je nu toch last krijgen van oprispingen, dan kun je Losecosan* proberen om de klachten te verlichten.

1. Draag kleding die wat losser zit

Tijdens de feestdagen wil je er natuurlijk stralend uitzien. Het is wel verstandig om dan voor een outfit te kiezen die wat losser zit, want in strakke kleding kun je sneller last krijgen van reflux. Als strakke kleding op de maag drukt, kan dit ervoor zorgen dat de sluitspier tussen de slokdarm en maag niet helemaal goed werkt. En dat zorgt er weer voor dat brandend maagzuur terug de slokdarm in gaat.

2. Probeer kleinere porties te eten

In december wordt vaak én veel gegeten. Zoetigheid met Sinterklaas, een uitgebreid kerstdiner, oliebollen met oud & nieuw... Het hoort er allemaal bij en is natuurlijk heel lekker, maar dit kan wel een trigger zijn van brandend maagzuur. Te vaak en te veel eten kan ervoor zorgen dat de maag te vol raakt, waardoor maagzuur makkelijker in de slokdarm terugstroomt. Probeer daarom wat kleinere porties te eten en wees voorzichtig met vette maaltijden.

3. Ga niet gelijk liggen na het eten

Soms kan het na een uitgebreid diner best fijn zijn om even lekker uit te buiken op de bank. In zo’n geval is het wel verstandig om rechtop te zitten, in plaats van gelijk te gaan liggen. In een liggende positie stroomt de maaginhoud namelijk makkelijker terug de slokdarm in. Geef je lichaam na een maaltijd dus even de tijd om het voedsel te verwerken.

4. Matig alcoholhoudende drankjes

Tijdens een feestelijk diner verschijnt al snel de wijn op tafel. Natuurlijk kun je hier best een glaasje van meedrinken, maar probeer dit wel met mate te doen. Overmatig alcoholgebruik kan er namelijk voor zorgen dat het slijmvlies van de maag beschadigd raakt, terwijl dit slijmvlies de maagwand juist beschermt tegen maagzuur. Het zou natuurlijk zonde zijn als je door brandend maagzuur niet van het diner kunt genieten.

5. Losecosan

Heb je toch last gekregen van brandend maagzuur? Dan is het fijn om Losecosan* in huis te hebben. Deze maagzuurremmer verlicht de klachten tot wel 24 uur door het probleem bij de bron aan te pakken. Je kunt het tablet gewoon doorslikken met water of oplossen in een glas met vruchtensap.

Vandaag besteld, morgen in huis

Losecosan is te koop bij de drogisterij. Wil je liever online bestellen? Bezoek dan de website en kies een verkooppunt.

*Losecosan® 20mg is een geneesmiddel en kan niet in combinatie met alle medicijnen gebruikt worden. Lees voor gebruik de bijsluiter.

KOAG/KAG-nr. 80-1121-11292