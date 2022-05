Zo viel zangeres Shirma Rouse in korte tijd 55 kilo af

Shirma zette zichzelf vorig jaar op een streng dieet. De zangeres die vanaf zondag te zien is in gospelprogramma Amazing Grace (om 20.30 te zien bij de EO op NPO 1) heeft aanleg voor aankomen, vertelt ze aan Mezza. “Ik heb een traag werkende schildklier, vanaf mijn tienertijd. Mijn oma van moederskant had het ook. Ik kreeg medicatie, maar sinds ik ben afgevallen hoeft dat niet meer.”

Zo min mogelijk koolhydraten

Ze legt uit hoe het haar is gelukt om 55 kilo af te vallen. Regelmaat hoort daarbij. “Ik eet veel groente, af en toe vlees, zo min mogelijk koolhydraten. Mijn patroon bestaat uit preppen: eten voorbereiden, op tijd koken. Ik drink vooral water, thee en koffie. En ik houd van een bubbeltje: champagne, prosecco, cava; daarin zit van de alcoholische dranken het minste aantal calorieën, dus heb ik een goed excuus. Een keer in de week twee glazen, ik heb geen alcohol nodig om lol te hebben.”

Nu wil ze “de volgende lading kilo’s” aanpakken, zegt Shirma. “Tijdens corona had ik tijd om op te letten. Nu wordt het weer druk, moet ik eten meenemen, beweegmomenten inplannen. In mijn Caraïbische cultuur houden we van rijst en aardappel, dat vond ik het moeilijkst om te laten staan. Gaandeweg bleken deze ingrediënten niet meer nodig om lekker te eten.”

Zelf trainen

Beweging hoort ook bij haar wekelijkse routine. “Cardio, krachttraining, wandelen.” In coronatijd deed ze dat via Zoom met goede vriend Rob, maar het liefst traint ze zelf. “Dat ik het doe in eigen tempo, dat is belangrijk. Ik sport vier keer in de week. Sport helpt me gezond te blijven eten. Als je sport en wil afvallen wil je dat niet verpesten.”

Maar ook al wilde Shirma afvallen, ze zegt wel heel blij met haar lijf te zijn. “Alles vind ik er mooi aan, ik ben een compleet pakket, ik kom van God.”

