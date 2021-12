Zó vieren de Britse royals Oud & Nieuw

Dit jaar zal voor koningin Elizabeth heel anders aanvoelen, aangezien het de eerste jaarwisseling is sinds de dood van haar man prins Philip. Ook zijn haar plannen zijn veranderd door de pandemie.

Sandringham House

Meestal brengt de koninklijke familie de feestdagen door op het platteland, weg van de stad. “De koninklijke familie brengt traditioneel kerst en nieuwjaar door in Sandringham House. Het landgoed van de koningin in Norfolk”, is te lezen op de officiële koninklijke website. Normaal gesproken blijft de koningin tot 6 februari in Sandringham. Dat is de datum van het overlijden van haar vader, koning George VI in 1952.

Anders dan anders

Vorig jaar annuleerden Elizabeth en Philip hun gebruikelijke plannen vanwege de pandemie en brachten de feestdagen in plaats daarvan door in Windsor. Ook dit jaar moest de familie de traditie verbreken en verblijven ze opnieuw in Windsor. Dit keer helaas zonder prins Philip, die op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd stierf.

Spelletjes

Tijdens de jaarwisseling blijft de koningin, die elke ochtend om 8.30 uur wakker wordt, tot middernacht op om het nieuwe jaar in te luiden. De royal family brengt samen quality time door met het spelen van spelletjes zoals hints. Ook zal de koningin deelnemen aan de jaarlijkse “lucky dip”, waarin ze het komende jaar voorspellen voor het koningshuis. “De voorspellingen zijn geschreven door de werknemers, maar goedgekeurd door de koningin”, zei een ingewijde bron eerder tegen The Express. Elk gezinslid kies een envelop en leest de voorspelling voor. De voorspellingen zijn grappig bedoeld.

Op nieuwjaarsdag gaat de koningin naar de Maria Magdalenakerk, net als op eerste kerstdag, en de familie gaat ook graag paardrijden of fazant schieten.

Prins William en prins Harry

Kate Middleton en prins William nemen hun kinderen meestal mee om oudejaarsavond door te brengen bij de familie Middleton, die in Berkshire woont. Of dat dit jaar ook het geval is, is niet bekend.

Meghan Markle en prins Harry hebben de feestdagen de afgelopen twee kerstseizoenen in Amerika gevierd. Het is niet bekend de hertog en hertogin van Sussex dit jaar de nieuwjaarsvakantie zullen doorbrengen.

En dit zijn de kersttradities van Queen Elizabeth en haar familie:

Bron: The Sun