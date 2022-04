Zó vieren de Oranjes dit jaar Pasen

De Oranjes hebben een echte traditie als het gaat om het vieren van Pasen: ze brengen deze dagen namelijk standaard door in het huis van prinses Beatrix in Italië.

Gesmolten paaseieren zoeken

Gravin Eloise vertelde hier eerder al wat over in de YouTube-serie Open Kaart. “We gaan bijna elk jaar naar mijn oma’s huis. Dan gaan we paaseieren zoeken in de tuin.” Ze vervolgde grappend: “We moeten dan in het torentje wachten tot de eieren verstopt zijn, maar daar is een raampje, dus we kunnen dan gewoon altijd alles zien!” Royalty-deskundige Marc van der Linden vertelde eerder ook al over deze traditie, die lang niet altijd goed gaat: “Het was vaak heel warm in Italië, dus dan smolten de eieren vaak al voor de kinderen ze gevonden hadden.”

Eerdere keren gemist door corona

Voorgaande jaren kon de paastraditie door het coronavirus niet doorgaan, maar royalty-deskundige Rick Evers denkt deze dit jaar wel gewoon doorgaat. Een belangrijke hint hiervoor is foto die prinses Mabel plaatste:

Waarom Willem-Alexander niet bij opening Invictus Games is? Ik zet in op Pasen: traditioneel gaat de familie van Beatrix dan eieren zoeken bij haar huis nabij Tavarnelle in Italië. Zo te zien is prinses Mabel er in elk geval ook. En een gelukje: prinses Alexia heeft al vakantie. pic.twitter.com/GXiIfgiIZC — Rick Evers (@RickEversRoyal) 15 april 2022

Bron: Twitter