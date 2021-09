Zó vind je de ideale zitdiepte en zithoogte van een bank

Allereerst is het goed om te weten dat de idealen zitdiepte en -hoogte per persoon verschilt. Niet zozeer vanwege iemands lengte, maar vooral vanwege iemands persoonlijke voorkeur. Natuurlijk is een lang persoon eerder gebaat bij een diepe, hoge bank en een kleiner persoon bij een lagere, ondiepe bank, maar dat zijn geen echte dealbreakers.

Zitdiepte

Het is vooral van belang dat je scherp hebt wat de functie is van je bank. Als je bijvoorbeeld alleen maar lekker wil relaxen op het grootste zitmeubel van je woonkamer, kun je gerust gaan voor een bank met een wat dieper zitvlak voor een lounge-effect. Wil je echter ook fijn kunnen werken op de bank, dan heb je meer aan goede steun in je rug, zodat je goed rechtop zit. Een bank is gemiddeld 55 centimeter diep. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat je er dan op kunt zitten met je benen en rug in een hoek van 95 tot 105 graden.

Wil je meer loungen en minder werken? Dan kun je een bank kiezen met een zitdiepte tussen de 55 en 70 centimeter. Meer werken, minder loungen? Ga dan voor een bank met een zitvlak van 30 tot 55 centimeter diep.

Zithoogte

Ook de zithoogte is belangrijk voor je comfort. Over het algemeen geldt: hoe lager de bank, hoe hoger het loungelevel. Ga maar na: een diepe, lage bank geeft meer het ‘neerploffen’-gevoel dan een hogere bank met een kort zitvlak. Voor je beeld: dat laatste voelt soms meer alsof je op een luxe eetkamerstoel zit. Een bank met een lage zithoogte is ongeveer 25 tot 40 centimeter hoog, banken die hoger zijn dan dat vallen in de categorie hoge banken.

Wat voor kussens

Wat de ideale combinatie is van zithoogte en -diepte hangt af met wat voor doel je de bank in huis zet. De kans is groot dat het niet helemaal of het één, of het ander is, dus kun je het beste ergens in het midden gaan zitten. Om je bank nog persoonlijker te maken kun je bij veel meubelzaken ook kiezen voor de vulling in de kussens. Hiervoor kun je altijd het beste advies vragen aan de verkopers, zij weten er het meeste van.

Nieuwsgierig naar bankjes met opbergruimte? Bekijk deze video dan eens, waarin Libelle's Fleur een échte Ikeahack laat zien:

Bron: Woonenzo, Goossens, Fonq.