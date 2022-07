Zó voelde Chloé (5) zich ondanks haar ziekte een echte prinses

Libelle samen met Make-A-Wish Nederland

In de zomer van 2021 heeft Chloé nauwelijks energie, ziet ze bleek en eet ze maar weinig. Ook verschijnen hier en daar blauwe plekken op haar lichaam. “We waren op vakantie en dachten dat Chloé daardoor uit haar ritme was. Maar ook bij thuiskomst bleef ze zich ziek voelen.” Chloé wordt naar de huisarts gebracht, waar haar bloedwaarden worden gemeten. Diezelfde avond nog moet Chloé naar het ziekenhuis. “We werden opgewacht door een arts en vier coassistenten. Toen wisten we gelijk: dit is foute boel.”

Prinses Máxima Centrum

Chloé blijkt acute lymfatische leukemie te hebben, een vorm van kanker waarbij het lichaam verkeerde witte bloedcellen aanmaakt en er een tekort ontstaat aan normale bloedcellen. Met als gevolg onder andere bloedarmoede, infecties en blauwe plekken. “De ziekte bleek gelukkig goed behandelbaar te zijn, maar er moest gelijk actie ondernomen worden.” De volgende dag wordt Chloé naar het Prinses Máxima Centrum gebracht, waar de behandeling gelijk van start gaat.

Michelle: “Toen we probeerden te vertellen dat Chloé haar haren zou verliezen, moest ze gelijk huilen. ‘Prinsessen horen lang haar te hebben!’ We kwamen toen met het idee om er een sprookje van te maken. Net zoals kinderen wisselen van tanden, zou Chloé wisselen van haren. Omdat zij ziek was, zou ze eerder ‘grotemensenharen’ krijgen dan andere kindjes. Toen vond ze het niet meer erg.”

Intensief traject

Een zware periode volgt, waarin Chloé veel nachten in het ziekenhuis doorbrengt en verschillende operaties en chemo's ondergaat. “Het traject duurt 2 jaar en 1 maand en is heel intensief. Op een gegeven moment kwam Chloé in een fase dat ze het echt niet meer wilde, maar nu ze ouder is begrijpt ze gelukkig beter waarom het nodig is.”

Allerliefste wens

Via het ziekenhuis komt het gezin in contact met Make-A-Wish, een goed doel dat de allerliefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Zo ook van Chloé. Tijdens een bezoek van Make-A-Wish wordt haar liefste wens al snel duidelijk: Chloé wil een prinses zijn, samen met haar zusje Livia.

Wish Journey

De wensvervullingen van Make-A-Wish beginnen al maanden van tevoren. De zogenoemde Wish Journey begint als de wens in kaart wordt gebracht en loopt door tot ver na de wensvervulling, door de impact die de Wish Journey heeft en het fotoalbum dat de kinderen als afsluiter ontvangen. Het geeft de kinderen en hun omgeving positieve energie om toe te leven naar de wensvervulling, en dat is precies wat ze nodig hebben om met de ziekte om te kunnen gaan.

Regenboogjurkjes

Tijdens de Wish Journey ontvangt Chloé onder andere een sprookjesboek over Make-A-Wish-prinses Sterre. Ook wordt er ineens een grote doos thuisbezorgd. “Hierin zaten pastelkleurige regenboogjurkjes en gouden schoentjes voor Chloé en Livia, een kroontje voor mama en een grote koningsmantel voor papa. Chloé wilde de jurk gelijk aan.”

Papa Bart, mama Michelle, Chloé, Livia en prinses Sterre tijdens de wensvervulling.

Verstoppertje in het kasteel

Een paar dagen later is het zover: de wensvervulling van Chloé. De dag begint thuis, met croissantjes en jus d‘orange. “Want dat is wat prinsessen eten, volgens Chloé.” Na het ontbijt staat er ineens een roze limousine voor de deur. Met de limo rijden ze naar een groot kasteel, waar prinses Sterre op ze wacht. “Ze hebben samen een taartje gegeten, een toverstaf geknutseld, verstoppertje gedaan... De meiden vonden het superleuk!”

Zwaaien vanuit de koets

Na een brunch wordt het gezin opgepikt door een roze koets. “Prinses Sterre deed voor hoe je als prinses moet zwaaien. Dat hebben ze de hele rit gedaan.” Aangekomen bij een manage ontmoeten ze eenhoorn Saartje. “Er was een pony omgetoverd tot eenhoorn, met regenboogmanen en al. Dat vonden de meiden echt geweldig.” Als afsluiter gaan ze naar een restaurant, waar opa en oma ook nog eens op ze staan te wachten.

Chloé en Livia op eenhoorn Saartje.

Eenhoorn Saartje

De volgende dag vertelt Chloé op school alles over haar magische wensvervulling. “Ze heeft zo genoten, van de hele Wish Journey. We kijken nog vaak alle foto's en filmpjes terug.” De behandeling van Chloé is nog niet klaar, maar het zwaarste deel is nu gelukkig achter de rug. “Het was fijn dat Chloé de afgelopen maanden toe kon leven naar haar allerliefste wens, ze vond het echt leuk. Regelmatig vraagt ze wanneer we eenhoorn Saartje weer eens gaan zien. Wie weet kunnen we haar nog eens opzoeken op de manage.”



Een onvergetelijke Wish Journey

Elke dag horen gemiddeld 4 families in Nederland dat hun kind ernstig ziek is. Wat volgt zijn maanden, jaren die volledig in het teken staan van ziekenhuizen, artsbezoeken en onzekerheid. Voor al deze kinderen wil Make-A-Wish Nederland hun allerliefste wens vervullen. Met de steun van vrijwilligers en donateurs kan Make-A-Wish nog veel meer kinderen en hun gezinnen een onvergetelijke Wish Journey geven. Help je ook mee? Dat kan al door een eenmalige gift te doen of een paar keer per jaar te doneren. Kijk hier voor meer informatie.