Zó voorkom je dat je gouden sieraden verkleuren

Allereerst is het goed om te weten dat er in de mate waarin je gouden sieraden slijten afhangt van of je sieraad van goudkleurig roestvrij staal is, van verguld goud, of volledig van goud. Goudkleurig roestvrij staal is tegenwoordig een populair materiaal omdat het het meest slijtvast is van de drie. Maar dit materiaal heeft als nadeel dat het geen écht goud is, en dat zie je soms. Zeker als je de beide materialen naast elkaar houdt.

Gouden laagje

Dan is er verguld goud. Dit zijn vaak zilveren sieraden met een dun gouden laagje er overheen gegoten. Je ziet dat vaak bij wat betaalbaardere merken. Naar verloop van tijd kleurt het goud terug naar zilver, omdat het gouden laagje langzaam slijt. Daar kun je helaas niet zoveel aan doen, maar we zullen zodadelijk wat tips geven hoe je dit zo lang mogelijk voorkomt.

Dan is er de meest pure vorm van goud: sieraden van bijvoorbeeld 14, 20 of 24 karaat goud. Hoe meer karaten, hoe puurder de goudsoort is. Goud is van zichzelf een aardig zacht materiaal en is daarom altijd vermengt met een ander materiaal als koper, zilver of palladium om het geschikt te maken voor sieraden.

Oxidatie

Het verkleuren van goud komt door het oxideren van het materiaal waarmee het vermengt is, of in het geval van vergulde sieraden door het oxideren van het materiaal dat eronder zit. Het goud kan daardoor doffer worden of verkleuren. Er zijn verschillende trucjes om je sieraden weer hun oude gloed terug te geven, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom geven we je hieronder wat tips!

Doe je sieraden af als je gaat douchen. Het is verleidelijk om sieraden die je iedere dag draagt om te houden tijdens het douchen, maar het is beter voor het materiaal om dat niet te doen. Ook tijdens het sporten, zwemmen, en op doen van parfum kun je je sieraden het beste af doen. Materialen gaan namelijk sneller oxideren bij het contact met wat voor soort vocht dan ook, zoals zwemwater of zweet. Bewaar je sieraden in het donker. Het is niet voor niets dat we vroeger allemaal van die mooie sieradendoosjes hadden. Hoewel ze er aan een rekje ook prachtig uitzien, is het voor je sieraden beter om ze in het donker te bewaren. Licht verkleurt namelijk het materiaal. Draag je sieraden alleen als je dat écht wil. Dit klinkt misschien gek, maar draag je sieraden niet ‘onnodig’. De pH-waarde van je huid tast namelijk je sieraden aan. Hoe minder ze je draagt, hoe langer ze dus meegaan.

Zijn je gouden sieraden toch dof geworden? Er zijn een boel makkelijke trucs om ze weer blinkend te krijgen. Onze favoriete huis- tuin- en keukenmethode zie je in de video hieronder:

Bron: Ze, Tips&Weetjes.