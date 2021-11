Zó voorkom je koude tocht door het kattenluik

Als jij een huis hebt waarbij je pluizige vriendje heerlijk naar hartenlust van binnen naar buiten mag en andersom, ben je vast ook bekend met de eisen van je poezenbeest om andere deuren binnenshuis open te houden zodat hij kan gaan en staan waar hij wil. Zo staan veel van je deuren standaard op een centimeter of 10 open en tocht het rond. Herkenbaar?

Kou uit de gang

Vooral de deur naar de hal met de voor- of achterdeur is een warmtelek, weet Lars. “Daar waar het kattenluikje telkens open en dicht klappert, hangt meer koude lucht dan in ruimtes waar dat niet het geval is. Als je dan ook nog de binnendeur naar die ruimte, dus bijvoorbeeld van de woonkamer naar de gang, open laat staan voor je kat, kruipt de koude lucht over de grond je kamer in”, zegt hij. Zonde, want zo verlies je veel warmte.

Twee kattenluiken

In plaats van tochtgevoelige tussendeuren op een kier te zetten voor de kat, kun je beter een tweede kattenluikje naar de gang maken. “Op die manier hoef je de deur niet steeds open te laten staan en kun je de warmte per ruimte beter reguleren”, licht Lars toe.

Drangers

Als we het dan toch hebben over deuren: heb je een gang in huis die erg koud is? Zet dan drangers op de deuren naar die ruimte toe, raadt de zelfbenoemde ‘huisfluisteraar’ Lars aan. Zo gaan de deuren automatisch weer dicht en verlies je niet meer warmte dan nodig is uit de aangrenzende ruimtes. En jij hoeft niet meer telkens op te staan van de bank om de deur dicht te doen. Win-win!