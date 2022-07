Zó waait je parasol nooit meer weg tijdens een dagje strand

Als je wel eens op het strand dekking hebt gezocht voor een door een windvlaag opgepikte parasol, ben je vast niet de enige. Als het warm is en je verkoeling nodig hebt, wil je je parasol het liefst zo snel mogelijk in de grond hebben. Snappen we. Maar hoe minder aandacht je aan dit proces besteedt, hoe groter de kans is dat je je schaduwplek later die dag twintig meter verderop zult terugvinden.

Zo waait je parasol niet meer weg

Sommige strandgangers zijn een half uur bezig een heel diep gat te graven voor hun parasol, om er vervolgens achter te komen dat de steel dan ineens veel te kort is. Er bestaan andere trucs (die niet veel tijd kosten) om je parasol een stevige ondergrond te geven.

Nat zand

De eerste is simpel: graaf een gat van ongeveer 20 centimeter diep en vul deze met nat zand. Het handigste is om even naar zee te lopen en daar een emmertje met nat zand te vullen. Kieper dit vervolgens in het gat en steek de parasol erin. Gooi dicht met droog zand en voilà! Je parasol gaat nergens meer heen.

Stok afzagen

Deze truc kost wat meer tijd en doe je voordat je naar het strand vertrekt. Normaal gesproken zit er een punt onderaan de stok van de parasol, waarmee je ‘m makkelijk de grond in krijgt. Beter is om deze eraf te zagen. Zo ontstaat er een holle buis, die, als je ‘m in het zand steekt, vol komt te zitten met zand.

Op deze manier zal je parasol nog steviger in het zand (of het gras, als je bij een meer zit) vast komen te zitten. De strandganger op deze video legt het even voor je uit:

Nu maar hopen dat de strandgangers om je heen dit artikel ook hebben gelezen.

Bron: LibelleTV, Youtube