Zó weet je of een pan aan vervanging toe is

Laten we je alvast geruststellen met het feit dat ouderdom in ieder geval geen reden is om een pan weg te gooien. Als je dus al dertig jaar een pan hebt die het nog prima doet, dan is er absoluut geen reden om deze te vervangen. Wat volgens de Consumentenbond wél een reden is om een pan te vervangen is een coating die loslaat, bladdert, gebarsten of versleten is. Kortom: pannen met een antiaanbaklaag kunnen wat eerder slijten, maar de meeste andere pannensoorten gaan lang mee.

Slijtagesporen zijn niet erg

Volgens Pedro Fortuyn, werkzaam bij kookwinkel Oldenhof, is het niet erg als er slijtagesporen in een pan zonder antiaanbaklaag zitten. “De pan gaat er niet minder goed om bakken. Je kunt de pan uitschuren met een metalen spons of poetsmiddel voor roestvrij staal om oneffenheden te voorkomen”, zo vertelt hij aan NU.nl.

Versleten antiaanbaklaag

Bij een pan met een antiaanbaklaag moet je wel oppassen. “Wanneer je een pan met een coating op hoge temperatuur gebruikt, verslijt de laag snel”, zo vertelt Fortuyn. “Soms kun je na een jaar al beschadigingen zien. We zien dat vaak voorbijkomen bij mensen die overgaan op inductie. De pan wordt gedwongen om alle warmte op te nemen, daardoor wordt het midden heel heet en daar zien we dan ook vaak slijtage. Bij gas sijpelt warmte langs de pan weg.”

Sommige slijtage is gevaarlijk

Zo’n versleten laag kan zelfs gevaarlijk zijn als er stukjes loslaten. “De lagen zijn opgebouwd uit kunststof en allerlei chemische verbindingen. Die wil je liever niet in je eten krijgen”, zo stelt Fortuyn. Er zijn overigens ook keramische coatings. “Die kunnen niet snel loslaten, maar de werking van de laag kan vrij snel verminderen. Deze laag is nog gevoeliger voor hogere temperaturen. Dat zie je aan een bruinige kleur en de beschadigingen die ontstaan.”

Bron: NU.nl