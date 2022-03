Zo werd comedyschrijfster Olena Zelenska (44) de first lady van Oekraïne

Zelensky en zijn familie zijn doelwit nummer één van Putin, maar toch blijft de Oekraïense president in de Kyiv. “Mijn familie is in Oekraïne, mijn kinderen zijn in Oekraïne”, zei hij daarover. Ook zijn vrouw Olena Zelenska (44) blijft in het land om haar man en de bevolking te steunen. Op Instagram sprak ze hen toe met de woorden: “Iedereen die ik zie op televisie, op straat, op internet: ik zie jullie berichten. Jullie zijn geweldig. Ik ben trots om in hetzelfde land als jullie te wonen. (...) Vandaag ben ik niet in paniek of in tranen. Ik ben kalm en zelfverzekerd. Mijn kinderen kijken naar mij en ik zal naast hen staan. Naast mijn man, en naast jou.”

Acteur en komiek

Voordat Zelensky (44) president werd van Oekraïne was hij al bekend als acteur en komiek. Hij speelde grappig genoeg in een serie zelfs de rol van een geschiedenisleraar die president werd. Hij en Olena hadden toen al een relatie, maar zij bleef in die tijd buiten de spotlights.

Ontmoeting op de universiteit

Olena Zelenska werd op 5 februari 1978 geboren in de Oekraïense stad Kryvyi Rih, waar in datzelfde jaar haar man Volodymyr Zelensky werd geboren. Hoewel de twee bij elkaar op school zaten en gemeenschappelijke vrienden hadden, ontmoetten ze elkaar pas toen ze beiden gingen studeren op de universiteit in de stad. Olena koost voor bouwkunde en Volodymyr rechten. Uiteindelijk ging zij een heel andere kant op en werd ze schrijver. In 1997 begon ze als auteur bij de komediegroep Kvartal 95, waarmee Zelensky bekend werd. De twee kregen een relatie en na acht jaar trouwde het stel op 6 september 2003. Ze kregen twee kinderen, dochter Oleksandra (2004) en zoon Kyrylo (2013).

Olena als first lady

Olena was niet meteen fan van de plannen van haar man om president te worden, maar sinds zijn inauguratie op 20 mei 2019, is zij zijn grootste supporter. Ze neemt haar rol als first lady dan ook heel serieus. In november 2019 stond ze met haar eerste interview op de cover van de Oekraïense Vogue en vertelde ze in het interview dat ze deze rol wil gebruiken om voeding op scholen te verbeteren en te strijden voor gendergelijkheid. Ook in deze tijden van oorlog weigert ze het land te verlaten om hem te kunnen blijven steunen. Samen met hun 17-jarige dochter en 9-jarige zoon zijn ze niet gevlucht uit Oekraïne, maar ondergedoken.

Bron: Dailymail.co.uk, Thesun.co.uk