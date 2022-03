Zo wil vader ‘waarheid’ over Meghan Markle vertellen

Wekelijks wil hij zijn “waarheid” delen over zijn dochter, met wie hij al jaren geen contact heeft. Thomas blijft ondanks alles de media opzoeken en afgelopen zondag is het eerste filmpje op YouTube verschenen.

In deze video heeft Markle het met bevriende fotograaf Karl Larsen over onder meer de rechtszaak die zijn andere dochter Samantha Markle tegen haar halfzus heeft aangespannen. Samantha heeft Meghan aangeklaagd wegens laster voor uitspraken die ze deed in het interview met Oprah Winfrey.

Onwaar en kwaadaardig

Meghan zou in het gesprek “onware en kwaadaardige” dingen hebben gezegd, zoals de opmerking dat ze enig kind is en dat ze een arme jeugd heeft gehad. Thomas Markle staat achter de aanklacht van de halfzus en zegt in zijn eerste YouTube-video zelfs dat hij indien nodig tegen zijn eigen dochter zou getuigen.

De hertogin van Sussex heeft sinds 2018 geen contact meer met haar vader. Thomas zoekt sindsdien herhaaldelijk de media op en haalde meermaals uit naar zijn dochter en haar man prins Harry.

