Zo worden Kylie Minogue en Jason Donovan herenigd

Kylie en Jason waren in de jaren tachtig als Charlene Mitchell en Scott Robinson zo bekend dat ze in die tijd de bijnaam Romeo en Julia kregen. Het zoete koppel had rond die tijd ook in het echt een relatie die drie jaar duurde. In die tijd scoorden ze allebei ook veel hits en stonden ze in de top 10 met het duet Especially for you.

Nu komen ze nog een keertje samen voor de soapfinale en zullen volgens de makers “een heel speciale rol” spelen. Kylie hintte op haar Instagram al op een terugkeer in de serie.

Geldkwestie

De reden dat Neighbours stopt is met name een geldkwestie. Het Britse Channel 5 wil de soap niet langer uitzenden. De serie was naast de start van de carrière van Kylie en Jason ook de doorbraak voor andere Australische wereldsterren als Margot Robbie en de man van onze eigen Carice van Houten, Guy Pierce.

De makers van Neighbours draaien in juni de laatste scène van de serie, die ook in België nog op de buis was. In Nederland was de serie al jaren niet meer te zien.

Bron: Sky News