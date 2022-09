Zó wordt het weer in oktober

Wordt het guur en stormachtig of juist een zachte, zonnige maand?

26 september tot 2 oktober

We ronden september helaas af met flink wat buien en veel wind. Ook wordt het koud: gemiddeld zo’n 13 graden. Dat terwijl het eind september nog zo’n 18 graden ‘hoort’ te zijn. Het wordt dus koud voor de tijd van het jaar, maar dat trekt begin oktober bij.

3 tot en met 9 oktober

In de eerste week van oktober wordt het warmer: gemiddeld 18 graden, met soms zelfs uitschieters naar 20 graden. Het is iets droger dan de week ervoor en er is geregeld zon te zien. Helaas neemt aan het einde van de week de kans op buien weer toe.

10 tot en met 23 oktober

Weer.nl pakt deze twee weken samen, omdat ze qua weerbeeld erg op elkaar lijken. Het wordt gemiddeld 15 graden en natter dan normaal voor de tijd van het jaar. Wel maakt de regen af en toe plaats voor een vriendelijke herfstdag met wat zon. Aan het eind van deze periode kunnen er wat uitschieters komen in de vorm van warme dagen. Denk aan 17 à 18 graden.

Een typische herfstmaand

Al met al brengt oktober ons flink wat herfstweer. Regen, flinke wind en lage temperaturen vormen de basis. Gelukkig zien we ook af en toe een zonnige herfstdag. Verder dan 23 oktober gaan de voorspellingen van Weer.nl nog niet. Wel kunnen ze zeggen dat het erop lijkt dat het herfstweer zal aanhouden en dat de temperaturen steeds een beetje zakken. Wil je in oktober op vakantie in eigen land? Ons advies: kies dan voor de eerste week. Dat lijkt tot nu toe de lekkerste en zonnigste week te worden. Helaas voor iedereen met schoolgaande kinderen: de herfstvakantie begint in regio noord op 15 oktober, regio midden en zuid op 22 oktober...

We zijn geneigd om binnen te hangen op een regenachtige dag, maar dat hoeft helemaal niet! Kinderen vinden het vaak juist heerlijk om buiten in de regen te ravotten én het is nog gezond ook:

Bron: Weer.nl