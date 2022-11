Zó wordt het weer tijdens Sint-Maarten

Goed nieuws: het ziet er naar uit dat het vrijdagavond droog blijft. Die paraplu kan dus thuisblijven.

Het weer tijdens Sint-Maarten

Overdag wordt het zo’n 14 à 15 graden, vijf graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Er staat een matige zuidwestenwind en aan het begin van de avond daalt de temperatuur naar 9 à 10 graden. Een winterjas aandoen is slim, maar écht koud wordt het niet. Zeker niet als je lekker de pas erin houdt.

Sterren kijken

Vrijdagavond zal er niet veel bewolking zijn. Extra leuk, want een heldere hemel betekent sterren kijken. Let vooral goed op de maan, die zal wat later op de avond helder schijnen.

Vorig jaar

Vorig jaar zag Sint-Maarten er heel anders uit. Het was heel de dag grijs en er viel regelmatig een bui. Alleen in Zuid-Limburg was het mooi weer. Wel was het toen ongeveer even warm als nu.

Wat is Sint-Maarten eigenlijk?

Misschien doe je vrijdagavond mee met Sint-Maarten, maar weet je helemaal niet waar dit feest vandaan komt. Wie was deze man eigenlijk en hoe kreeg hij het voor elkaar dat iedereen ook nu zijn naam nog kent? Libelle neemt het festijn eens onder de loep.

Als je dan toch lekker bezig met lampionnen knutselen, maak dan ook deze superleuke kerstster zelf:

Bron: Weeronline