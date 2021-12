Zo zag Charlene eruit vóórdat ze prinses van Monaco werd

Opgesloten in haar gouden kooi lijkt het (gearrangeerde) huwelijk met Albert steeds ongeloofwaardiger te worden. Terwijl ze in den beginne heus wel gelukkig leek met de notoire playboy prince.

Zo zag Charlene van Monaco er vroeger uit

Ze heeft al verschillende nationale zwemtitels op zak als Charlene zich weet te kwalificeren voor de Olympische Zomerspelen in 2000. Met de Zuid-Afrikaanse zwemploeg reist ze af naar Sydney en eindigt ze op de vijfde plek op de 4x100m wisselslag. In datzelfde jaar ontmoet Charlene Albert voor het eerst als ze meedoet aan een wedstrijd in Monaco.

Een terugblik van Charlene als zwemmer tot aanstaande van Albert:

Charlene reist af naar Maleisië voor de XVI Commonwealth Games in september 1998. Beeld Getty Images

In november 2001 wordt ze gevraagd om te poseren voor de Zuid-Afrikaanse Sports Illustrated. Beeld Getty Images

Charlene in februari 2006. Beeld Gallo Images via Getty Images

Diezelfde maand reist ze af naar de Winterspelen in Turijn om tijd met Albert door te brengen. Zie hier het koppel in gelukkigere tijden toen er nog wél een lachje af kon. Beeld Getty Images

Aan de zijde van Albert en prinses Stephanie bezoekt Charlene het Fight AIDS gala in Monaco. De foto is gemaakt in juli 2007. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Een dag vóór het huwelijk van Albert en Charlene wordt het koppel glimlachend en zichtbaar verliefd gespot bij het concert van The Eagles ter ere van hun grote dag. Bijzonder, omdat er geruchten de ronde deden dat Charlene in de aanloop naar het huwelijk tot drie keer toe naar Zuid-Afrika probeerde te vluchten om maar niet te hoeven trouwen met haar aanstaande. Dat ze in de voetsporen van Grace Kelly moest treden, zou haar ook erg benauwen. Sinds haar huwelijk draagt ze namelijk Grace’s titel. Beeld Getty Images

Hoe gaat het nu met Charlene?

Op het moment van publiceren gaat het niet goed met Charlene. Nadat ze een groot deel van het jaar in haar geboorteland Zuid-Afrika doorbracht met een neus-, oor- en oogontsteking verruilde ze kort na thuiskomst haar paleiselijke onderkomen alweer voor een kliniek buiten Monaco. Haar vader maakt zich grote zorgen om zijn ongelukkige dochter.

Volgens het hof kampt de prinses met uitputtingsverschijnselen en probeert ze weer op kracht te komen voordat ze terugkeert naar Monaco. Ondertussen probeert Albert de award voor ‘vader van het jaar’ in de wacht te slepen. Nu Charlene vertrokken is, zou hij veel tijd met de tweeling Jacques en Gabriella doorbrengen. Hij nam ze zelfs al meerdere keren mee naar werkbezoeken en evenementen.

Haar afwezigheid is funest voor haar reputatie, zo stelt royalty-expert Maddalena Mastrostefano. Door haar lange absentie in Monaco verslechtert de band met haar volk, terwijl Albert de schone schijn ophoudt. De grote vraag is of de affaires en buitenechtelijke kinderen hen na tien jaar huwelijk parten begint te spelen. De huwelijken van de Grimaldi’s zijn namelijk al decennialang geen lang leven beschoren. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Onze koningin Máxima en prinses Charlene van Monaco hebben verrassend veel met elkaar gemeen. Charlene heeft dan ook een bijzondere band met onze koningin. Libelle’s Anne-Flore vertelt je er alles over in deze video.