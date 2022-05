Als dank zijn alle zorgmedewerkers uitgenodigd voor hét grootste buiten- én binnen evenement voor vriendinnen: de Libelle Zomerweek. Vanaf volgende week donderdag 19 mei gaat het jaarlijkse evenement van start.

Het is niet de eerste keer dat we zorgmedewerkers in het zonnetje zetten. In de zomer van 2020 – tijdens de coronacrisis – brachten we een prachtig nummer uit samen met de voormalige cohortafdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een speciale editie met tien verschillende covers waarop medewerkers uit de zorg centraal stonden.

Een dagje ontspannen

“Dit is dé dag om iets terug te geven aan de zorgmedewerkers die de afgelopen jaren zo enorm hard gewerkt hebben. Dat doen we natuurlijk graag voor onze zorg. Dit jaar hebben we gekozen voor de zorgmedewerkers van het Erasmus MC. We gunnen hen ook wat feestelijke ontspanning tijdens ons jubileum van de Libelle Zomerweek. We kijken uit naar hun komst,” aldus Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle. Joke Boonstra, bestuurder van het Erasmus MC, laat weten dat ze het fantastisch vindt dat we samen de zorgmedewerkers in het zonnetje kunnen zetten.

25 jaar Libelle Zomerweek

Dit jaar vieren we extra groot feest! Libelle Zomerweek bestaat 25 jaar. Tijdens deze extra feestelijke jubileumeditie is het beste van de afgelopen decennia gebundeld. Naast oude bekenden zoals Jan, Jans en de kinderen, kappersicoon Rob Peetoom en Het Kooktheater zijn er Libelle columnisten, redacteuren en vloggers aanwezig in drie verschillende Libelle-huizen. Op het event zijn masterclasses, modeshows, talks met auteurs, honderden shopping stands, photobooths, duizenden workshopplekken, een nieuwscafé, make-overs én heel veel tuin- en wooninspiratie te vinden.

Dansen en swingen

Traditiegetrouw treden er gedurende de week ook verschillende bekende artiesten op als Mart Hoogkamer, Trijntje Oosterhuis, BENR, Bastiaan Ragas met Basband, OG3NE en Nielson. Qmusic zorgt dagelijks met de Afterparty voor een swingende afsluiter. Het complete programma is te vinden op libellezomerweek.nl.

Dit mag je niet missen op de Libelle Zomerweek

Met nog maar een paar nachtjes slapen, komt het grote feest steeds dichterbij. Als je nog geen kaartje hebt, haal die dan nu snel nog met korting online. Tot en met 18 mei betaal je € 17,95 in plaats van € 20,95. En als je op dinsdag of woensdag wilt komen, krijg je nog wat extra korting ook. Je betaalt dan maar € 15,95. En kom je graag met de trein? Dan hebben we een leuke combideal voor je.