Zó zien de partners van onze Oranje leeuwinnen eruit

Er hangt een heleboel liefde in de lucht van de voetbalsters!

Dominique Janssen



Dominique (17 januari 1995) scheidde in 2020 van Brandon Bloodworth. Gelukkig vond ze haar nieuwe prins op het witte paard in Patrick Platins, een Duitse keeper. De twee leerden elkaar leren kennen via VfL Wolfsburg, waar beiden een verleden hebben: de één als speelster, de ander als keeperstrainer.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Dominique Janssen (@dominiquejanssen_nl) op 27 Jul 2023 om 1:30 PDT

Merel van Dongen

Merel (11 februari 1993) heeft een relatie met Ana Romero. De twee ontmoetten elkaar toen ze voetbalden voor Ajax. Ze spelen nu samen voor het Spaanse Real Betis uit Sevilla. In juni 2023 gaven Ana en Merel elkaar het jawoord.

Een foto die is geplaatst door (@merel23) op 15 Jul 2019 om 8:50 PDT

Sherida Spitse



Aanvoerder Sherida Spitse (29 mei 1990) stapte in juli 2018 in het huwelijksbootje met Jolien van der Tuin. In 2017 kregen ze al zoontje Jens. In januari 2020 werden Sherida en Jolien opnieuw moeder. Het stel kreeg er een dochter bij, Mila.

Een foto die is geplaatst door (@sheridaspitse) op 22 Jul 2019 om 9:21 PDT

Lieke Martens

Lieke Martens (16 december 1992) en Benjamin van Leer zijn vijf jaar samen, en stapten in juni 2023 in het huwelijksbootje. Benjamin is ex-doelman van Ajax en begrijpt de carrière van de succesvolle Martens dus helemaal.

Een foto die is geplaatst door (@liekemartens) op 20 Jul 2019 om 11:10 PDT

Lize Kop

Keeper Lize Kop (17 maart 1998) is al een paar jaar samen met Siemen Hindrik. Hij is kite-instructeur en fotograaf. Perfect voor toffe voetbalkiekjes, dus!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door LIZE KOP (@lizekop) op 27 Jul 2023 om 1:40 PDT

Jacintha Weimar

Keeper Jacintha Weimar (11 juni 1998) is al meer dan twee jaar samen met haar vriendin Joyce de Reus, die werkzaam is als fysiotherapeut.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Jacintha Weimar ✨ (@jacinthaweimar) op 27 Jul 2023 om 1:39 PDT

Kerstin Casparij

Verdediger Kerstin (19 augustus 2000) speelt bij Manchester City en is al drie jaar met haar vriendin Laura Strik, die bij PSV in Eindhoven voetbalt.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door ij (@kerstin_casparij) op 27 Jul 2023 om 1:40 PDT

Stefanie van der Gragt

Maryze Borst is de vriendin van verdediger Stefanie van der Gragt (16 augustus 1992). Ze werden in 2017 de trotse ouders van dochtertje Noé Linn. In april 2023 kwam daar zoontje Sky bij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stefanie Van Der Gragt (@svandergragt) op 27 Jul 2023 om 1:44 PDT

Lynn Wilms

Verdediger Lynn Wilms (3 oktober 2000) heeft een relatie met Mirthe Lansink. De twee zijn nog niet heel lang samen, maar zo lijkt het wel! Op social media deelt Lynn regelmatig foto’s met haar geliefde.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Lynn Wilms (@lynnwilms_) op 27 Jul 2023 om 3:06 PDT

Daniëlle van de Donk

Middenvelder Danielle van de Donk (5 augustus 1991) vormt sinds vorig jaar een koppel met de Australische verdediger Ellie Carpenter. Van de Donk leerde haar kennen bij Olympique Lyon, de ploeg waar ze vorig jaar naartoe verhuisde.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Daniëlle van de Donk (@daniellevddonk) op 27 Jul 2023 om 3:12 PDT

Jackie Groenen

Middenveldster Jackie Groenen (17 december 1994) heeft een relatie met Jenny Janssens. Ze wonen samen in de stad van de liefde, Parijs.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Jackie Groenen (@jackie_groenen_14) op 27 Jul 2023 om 3:17 PDT

Bron: Instagram, RTL Boulevard, Ons Oranje