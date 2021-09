Zo ziet de échte dochter van ‘GTST’-koppel Ludo en Janine eruit

Op 29 juli 2000 werd Solane Victoria de Vogel geboren. Ze is inmiddels 21 jaar en plaatst zoals elke jonge vrouw van die leeftijd regelmatig foto's op Instagram. Ze blijkt een echte beauty en brains-combinatie, want als we haar Instagram-bio mogen geloven studeert ze op dit moment rechten.

Erik en Caroline vielen als een blok voor elkaar op de set van GTST, zo'n 22 jaar geleden. Erik was destijds nog getrouwd en had twee jonge kinderen, dochter Alix en zoon Vince uit zijn toenmalige huwelijk. Erik nam destijds het moeilijke besluit om zijn vrouw te verlaten. De liefde tussen Erik en Caroline bleek sterk genoeg te zijn, want vandaag de dag zijn ze nog steeds samen en kunnen ze nog steeds geen genoeg van elkaar krijgen.

Wat zullen ze trots zijn op Solane:

Ze is al een lange tijd heel gelukkig met haar vriend Pepe:

Een kleine twee maanden geleden werd ze 21 en dat vierde ze op een heerlijk zomerse dag in het park:

Op de verjaardag van Solane plaatste Alix Camille de Vogel, fotograaf én dochter van Erik uit zijn eerdere huwelijk, een prachtige foto van Solane op Instagram. De halfzusjes zijn heel close, ondanks dat ze niet dezelfde moeder hebben:

Caroline de Bruijn: “Ik ben trots als mensen geraakt worden door de serie”:

