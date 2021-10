Zó ziet de man van Bob Sikkes eruit

Veel kijkers zijn enorm door Bob gecharmeerd. De aannemer voelt zich gevleid, maar hij heeft helaas slecht nieuws voor al zijn aanbidders. Bob heeft namelijk al een partner. Hij is al meer dan twintig jaar gelukkig met zijn vriend Michiel Engbers.

Door Kopen zonder kijken is Bob ineens een echte BN’er geworden. Dat vindt hij zelf best grappig, geeft hij toe in een interview met Libelle. “Wat iedereen opeens heel interessant vindt is dat ik geen vrouw heb, maar een man. Het begon vorig jaar met een stukje in Ditjes & Datjes. Daarna escaleerde het, zelfs RTL Boulevard kwam langs voor een interview. Samen in bed lazen we de honderden reacties op al die stukken en filmpjes, wat je eigenlijk niet moet doen. De teneur was gelukkig positief: vrouwen vonden het jammer! Leuk, maar wat heb je eraan? Ik heb geen zin om die homo-aannemer te worden.”

Bob leerde Michiel op 1 januari aanstaande precies eenentwintig jaar geleden kennen. “Gewoon in de kroeg, zoals dat vroeger ging”, vertelt hij. “Ik had net het pand in Amsterdam-West gekocht waar we nog steeds wonen. Michiel en ik zijn nogal verschillend, zeker van de buitenkant: hij is docent geschiedenis, ik zit in de bouw. Maar we vinden dezelfde dingen leuk, kunnen heel makkelijk samen op vakantie. Daarnaast hebben we ook allebei ons eigen leven met onze eigen vrienden. Pasgeleden zeiden we tegen elkaar: ‘Stel, we hebben nog een jaar. Wat zouden we dan doen?’ Het antwoord was: ‘Niks bijzonders. Zoals het nu is, is het goed.’ Ik ben tevreden.”

Het stel woont sinds 2001 samen in het prachtige appartement van 160 vierkante meter in Amsterdam. In een interview met de Volkskrant zijn foto’s van dit huis én van Bob en Michiel te zien. Ook op social media deelt Michiel af en toe een kiekje.

Bron: Facebook, de Volkskrant.