Zó ziet de man van John de Bever eruit

John de Bever werd bekend als professioneel voetballer. Toen die carrière stopte, gooide hij het over een heel andere boeg en werd hij zanger. Vooral met het nummer Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht wist John te scoren.

Expeditie Robinson

Nu is John twee keer per week op televisie te zien in het programma Expeditie Robinson. Heel succesvol startte zijn expeditie niet, want hij kwam vrijwel direct samen met Eva van de Wijdeven op afvallerseiland terecht. Hoelang houdt hij het daar vol? Dat is de grote vraag.

Man Kees

Wie John op social media volgt, weet dat hij niet zoveel van zijn privéleven laat zien. Zo kom je zijn man Kees Stevens niet zoveel op zijn Instagram-kiekjes tegen. Toch zijn de twee heel gelukkig samen. Inmiddels zijn ze 12,5 jaar getrouwd. Kees is tevens de manager van John.

Homoseksualiteit

Tijdens zijn voetbalcarrière stond John de Bever bekend als een van de weinige profvoetballers die uitkwam voor zijn homoseksualiteit. John en Kees trouwden in 2009. Ze wonen samen in Den Bosch. Sinds 2015 heeft Marianne Weber een tijdlang bij de twee gewoond.

Huwelijksfeest

Hun 12,5 jarig huwelijk vieren de twee met een groot feest onder de Spaanse zon. RTL Boulevard was daarbij. John vertelt tegen verslaggever Aran Bade: “Wij zijn 24 uur per dag samen, we delen werk en privé. Dat we 12,5 jaar samen mogen vieren, met heel veel vriendschap en liefde, dat is het mooiste dat er is.”

Taakverdeling

Wie Expeditie Robinson kijkt, heeft gezien dat John op afvallerseiland de handen niet bepaald uit de mouwen steekt. Hij liet Eva het liefst alles doen. John geeft toe dat dat thuis niet veel anders is. Zo heeft Kees het hele feest, waar 80 mensen voor naar Spanje zijn gevlogen, georganiseerd als verrassing. John: “Het is net als in Robinson. Ik kan weinig, alleen een klein beetje sporten en een klein beetje zingen.”

