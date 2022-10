Zo ziet de vrouw van VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels eruit

Eric en Monique stapten op 29 augustus 1986 in het huwelijksbootje. Hij was destijds 27.

Nu, 36 jaar later, is het stel nog steeds samen, het gezin werd uitgebreid met drie meiden.

De drie dochters van Eric en Monique zijn inmiddels volwassen. Hun jongste werd dit jaar 30.

Eric Wetzels is niet de enige thuis met politieke aanleg: Monique was actief in de lokale politiek. Zo was zij in 2018 kandidaat voor de VVD in de gemeenteraadsverkiezingen van Oosterhout en stond ze in 2022 weer op de lijst. Zelf een zetel innemen in de gemeenteraad is nog niet gelukt.

Monique was ook te zien in het campagnefilmpje van Eric, waarin hij beschrijft wat zijn drijfveren zijn om de politiek in te gaan. Hij laat weten dat Monique en zijn dochters het filmpje geslaagd vonden.

De mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik niet graag over mezelf praat. Daarom heb ik m’n best gedaan om m’n persoonlijke verhaal en drijfveren in dit filmpje weer te geven.



Mijn vrouw en dochters vinden het geslaagd, dus dan is het zeker de moeite om te kijken! — Eric Wetzels (@EricWetzels) 10 september 2022