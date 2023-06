Zó ziet Herman Brusselmans er dus niet meer uit

In tijdschrift Humo vertelt Brusselmans in een column over zijn metamorfose.

Extreme metamorfose

De auteur liep vanaf 1986 met, zoals hij het zelf omschrijft, ‘haar dat bijna tot aan je kont reikt’, en dat staat volgens hem op den duur tegen. Daarom besloot de zestiger een ander, kort kapsel te nemen. ‘Mijn haar was dof, zo dood als een pier. Het brak af langs alle kanten’, schrijft hij in zijn column in Humo. Bij de column prijkt een foto van Brusselmans met zijn nieuwe kapsel.

‘Beter en frisser’

‘Het was altijd zoveel werk, dat wassen en conditioner gebruiken’, vervolgt hij. ‘Mijn zoontje pakte altijd mijn haar vast en zijn vuistjes zaten dan vol. Laatst dacht ik: oké, nu ben ik het echt beu. Gisteren is het geknipt. Ik zie er helemaal anders uit nu, het voelt wel wat raar. Maar het is veel beter, frisser ook. En misschien word ik nu wat minder snel herkend en aangesproken.’

Imago Herman Brusselmans

De schrijver vertelt in het blad bovendien dat hij niet bang is dat het afknippen van zijn lange grijze lokken zijn imago zal aantasten. ‘Ik ben altijd iemand geweest die helemaal geen imago wil. Ik ben immers altijd geheel mezelf, zoals de uitdrukking luidt.’

