Zó ziet het leven van Martijn uit ‘B&B Vol Liefde’ er nu uit (en dat had je niet verwacht)

Mocht je het leven van oud kandidaat Ted al drastisch veranderd vonden, dan zullen de veranderingen in het leven van Martijn, die een B&B heeft in Deixa O Resto, je al helemáál doen verbazen.

De B&B vol liefde van Martijn

Fans van het liefdevolle programma konden afgelopen seizoen genieten van het leven van Martijn, die samen met zijn ouders een prachtige B&B runt. Dat was vaak lachen geblazen, want zijn ouders kwamen daardoor letterlijk en figuurlijk wel héél dichtbij. Toch hield dat de vrouwen niet weg bij de stille charmeur, want uiteindelijk schoot cupido raak en ontmoette hij zijn liefde, Fenna.

Rigoureuze veranderingen

In tegenstelling tot Martijn woont Fenna tijdens de opnames van het programma alleen niet in Deixa O Resto, maar op Bonaire. Om een lange afstandsrelatie stonden de twee niet te springen, waardoor Fenna al snel besloot om naar het stulpje van Martijn te verkassen. Helaas voelde het eenmaal daar voor Fenna alsof ze meer in zíjn huis was dan in dat van haar, waardoor ze binnenkort, jawel, samen verhuizen.

Een ander leven

Tenminste, Fenna verhuist naar de Algarve en door de kracht van de liefde reist Martijn er daarna achteraan. Uiteraard tot enig ongenoegen van zijn ouders, die hem het liefste tóch gewoon lekker om de hoek- en als helpende hand in de B&B hebben. Afijn, blij zijn ze gelukkig wel, maar aan Martijn zijn tijd als trotse mede-eigenaar van de B&B komt nu dan toch écht een einde.

Bron: RTL Boulevard