Zó zit het met het liefdesleven van ‘WIDM’-kandidaat Welmoed Sijtsma

Lange tijd was Op1-presentatrice Welmoed samen met haar jeugdliefde Erik Egberts. Hij werkt als griffier in de rechtbank van Noord-Nederland en de twee konden hun geluk in de vroege jaren van hun relatie niet op.

Relatie van vijf jaar verbroken

In 2014 kwam het tot een korte break. Het vuur was voor Welmoed verdwenen, maar na een paar jaar kreeg zij toch spijt. In 2016 kwam het stel weer bij elkaar. Welmoed zij daarover in YourDailyLife: “Ik had het in 2014, na een relatie van vijf jaar, uitgemaakt. In die periode kwam ik erachter dat ik toch het liefst met hem en bij hem wilde zijn. We zagen elkaar inmiddels alweer een poosje en ik wist dat ik heel erg mijn best moest doen om hem terug te winnen, aangezien ik het had uitgemaakt. Hij zei ja!”

Verloving verbroken

Maar helaas, ook deze poging eindigde niet in een happy ever after. Hoewel het koppel zich in 2019 verloofde, kwam begin 2021 het nieuws dat ze definitief uit elkaar gingen. Nooit is openbaar gemaakt waarom.

Geruchten over Jort Kelder

Wat wél duidelijk lijkt, is dat Welmoed sindsdien vrijgezel is. Al gaan er geruchten dat ze wel érg close is geworden met haar collega-presentator Jort Kelder. Aan Story vertelde ze afgelopen najaar dat zij met haar verdriet bij hem terecht kan: “‘Ik kan heel goed met Jort praten. Hij is heel open en eerlijk. En hij heeft zelf ook het nodige meegemaakt op liefdesgebied. Dat we zulke gesprekken voeren, zegt wel iets over onze goede band. Jort is echt een lieve man.”

Bron: YourDailyLife, Story, Sterren op tv.