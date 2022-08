Zo zullen William en Harry dit jaar stilstaan bij het overlijden van Diana

Naar de reden achter dit opvallende besluit blijft het gissen, al is algemeen bekend dat het de laatste jaren niet meer zo botert tussen de twee Britse prinsen.

De broederliefde is bekoeld

In 2017 waren William en Harry voor het laatst beiden aanwezig bij een publieke herdenking van hun moeder. Ze werkten in dezelfde periode mee aan een documentaire over de prinses. Vorig jaar onthulden ze nog een standbeeld van Diana in de tuin van Kensington Palace, op de dag dat ze zestig kaarsjes zou hebben uitgeblazen. De broederliefde lijkt nu definitief bekoeld.

Geen broederlijk bezoek

Harry vertelde eerder deze week dat hij Diana’s sterfdag met zijn gezin zal doorbrengen: “Ik wil dat het een dag wordt in de geest van mijn moeder, die ik deel met mijn familie. Met mijn kinderen, van wie ik zou willen dat ze haar hadden ontmoet.” Over William repte hij met geen woord. Opvallend is ook dat Harry en Meghan begin september even in het Verenigd Koninkrijk zijn om een paar liefdadigheidsorganisaties te bezoeken, maar geen tijd zullen vrijmaken voor een broederlijk bezoekje.

Gezinsuitbreiding

Laten we dit enigszins treurige artikel afsluiten met een positieve noot: Harry en Meghan hebben onlangs namelijk een hondje uit het asiel geadopteerd. Het gaat om de zeven jaar oude beagle Mamma Mia, die uit een hondenfokfabriek werd gered waar ook dierproeven plaatsvonden. Mamma Mia komt in een warm nest terecht, waar onder andere beagle Guy en labrador Pula al onderdeel van uitmaken.

Bron: Telegraaf.nl