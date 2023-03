Zoef jij door de straten op een e-bike? Dan moet je dít gecheckt hebben

De elektrische fiets is razend populair: vorig jaar werden drie keer zoveel e-bikes verkocht ten opzichte van zeven jaar geleden. Daarnaast blijkt trappen met zo'n handig motortje niet per se ongezonder dan gewoon fietsen.

Ietsje zachter, graag

Ondanks dat zijn er ook de nodige zorgen over de loeisnelle tweewielers. Zo voelen Amsterdammers zich onveilig op straat door de hoge snelheid van de elektrische fietsen, liet verkeerswethouder Melanie van der Horst weten aan Het Parool. Volgens haar moet de snelheid van e-bikes maximaal 20 kilometer per uur worden. Nu is dat 25 kilometer per uur en in andere landen zelfs 30 - vrijwel dezelfde snelheden als auto's in de bebouwde kom, dus.

Valpartijen

Ook de Fietsersbond wil naar 20 kilometer per uur en tevens een betere voorlichting over de verkeersveiligheid wanneer mensen een e-bike kopen. Nu er meer e-bikes worden verkocht, stijgt namelijk ook het aantal akelige valpartijen.

Altijd even checken: heb je een elektrische fiets of een bromfiets?

De ene e-bike is de andere niet. Sterker nog, sommige zijn zó krachtig dat ze doorgaan voor bromfiets en daarvoor gelden andere regels. Het belangrijkste om te checken vóór je door de straten gaat zoeven, is daarom of je een fiets of bromfiets hebt. Heeft je fiets trapondersteuning tot 25 kilometer per uur en een elektromotor met een vermogen van maximaal 250 watt? Dan heb je wettelijk gezien een elektrische fiets. Voor jou gelden dan dezelfde regels als voor gewone fietsen. Je hoeft dus geen helm te dragen, er geldt geen minimum leeftijd, je moet op het fiets-/bromfietspad of fietspad rijden en je hebt geen WA-verzekering nodig, bijvoorbeeld.

Géén elektrische fiets

Er zijn ook e-bikes met een trapondersteuning tot 45 kilometer per uur, dit zijn zogeheten speedpedelecs en vallen onder de bromfietsen. Deze hebben een vermogen tot 4000 watt. Op een speedpedelec mag je rijden als je minimaal 16 jaar bent en een bromfietsrijbewijs (type AM) hebt. Je moet een goedgekeurde bromfiets- of speedpedelec-helm dragen en WA verzekerd zijn. Op je fiets moeten onder andere een gele bromfietskentekenplaat en een linker achteruitkijkspiegel zitten. Ook mag je alleen op een bromfietspad of rijbaan rijden en niet op een fietspad.

Bron: RTL Nieuws, Het Parool, Rijksoverheid