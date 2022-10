Zoektocht naar Hebe en Sanne geëindigd: auto met twee lichamen gevonden

De lichamen zijn inmiddels geborgen, maar de identiteit van de slachtoffers moet nog formeel worden vastgesteld. Een politiewoordvoerder heeft aan RTL Nieuws laten weten dat het zeer waarschijnlijk om Hebbe en Sanne gaat.

Waarschijnlijk ongeluk

De politie gaat uit van een ongeluk. “Zoals we nu kunnen zien aan de bandensporen is de auto van de weg geraakt en naar beneden van het talud afgereden”, zegt de politiewoordvoerder. “De auto kwam in het water terecht, dus de kans is groot dat voorbijgangers die niet hebben kunnen zien.”

Alle scenario’'s mogelijk

Het onderzoek richt zich nu op hoe de auto van de weg is geraakt. Daarbij wordt gekeken naar de schade aan het voertuig en worden eventuele sporen onderzocht. De politie zegt dat alle scenario’s mogelijk zijn.

Vermissing

Hebe en haar begeleidster Sanne werden sinds maandagavond vermist. Ze werden voor het laatst gezien in de omgeving van Raamsdonksveer, ruim 30 kilometer ten westen van Den Bosch. Er werd al naar het tweetal gezocht rond Waspik en Drunen, maar die zoektochten leverden niets op.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Nieuws