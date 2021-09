Zogeheten boostervaccin tegen coronavirus is toch niet nodig, op déze uitzondering na

Dat baseert het EMA op een rapport van Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Boostervaccin niet noodzakelijk

Er wordt al tijden gespeculeerd of gevaccineerden baat hebben bij een derde prik in strijd tegen het coronavirus. Het antwoord is dus voorlopig ‘niet noodzakelijk’, nadat er eerder nog werd gerept over een tweejaarlijks boostervaccin.

Er is volgens het EMA wel een uitzondering: extra doses moeten wél overwogen worden voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem.

Goed beschermd

De reden waarom een derde prik niet nodig is, is omdat de goedgekeurde vaccins momenteel al goed beschermen tegen het coronavirus. De volledige vaccinatie is niet zozeer het probleem. De ongevaccineerde groep van de samenleving is dat eerder, aldus het bedrijf. Het is volgens het EMA daarom belangrijker om de één op de drie volwassenen die (nog) niet gevaccineerd is wel te vaccineren.

Bron: De Telegraaf