Zomer in aantocht? Dít is de weersverwachting voor volgende week

De wind komt deze week uit het zuidoosten, en dat betekent dat er zeer warme lucht onze kant op wordt geblazen. Het resultaat? Temperaturen ruim boven de 20 graden Celsius. Op sommige plekken kan het maandag wel 25 graden worden.

Het lijkt wel zomer

Dinsdag kan de temperatuur nóg verder stijgen. Waarschijnlijk wordt het voor het eerst dit jaar op meerdere plaatsen zomers warm met 25 tot plaatselijk zelfs 27 graden. Ben je echt een zonaanbidder, ga dan uit de wind en in de zon op je balkon in je achtertuin liggen. Daar kan het soms zelfs 30 graden worden. Let op: zorg wel dat je je goed insmeert, want de kans op verbranding is erg groot met dit weer.

Deze 25 tot 30 graden Celsius is extreem warm voor de tijd van het jaar, aangezien het normaal 16 of 17 graden is begin mei. Wel is er dinsdag wat meer bewolking en vooral in de avond is op sommige plekken een lokale bui mogelijk.

Vanaf woensdag koeler en regen

Het warme weer houdt deze week niet lang aan, want woensdag draait de wind naar het westen. Hierdoor wordt de warme lucht weer uit ons land gedreven. De temperaturen dalen en het wordt maximaal 16 tot 22 graden Celsius. Naast dat het wat koeler wordt, wordt de kans op buien ook groter. Daarbij is onweer niet uitgesloten.

Volgende week weer zomer

Gelukkig ziet het weer er volgende week opnieuw erg zomers uit. Vanaf zondag 15 mei zit de temperatuur weer in de lift. Dit wordt een zonnige dag en de zon blijft schijnen tot en met vrijdag. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 20 graden, al kan het landinwaarts weer 25 graden of warmer worden en aanvoelen. De kans is groot dat ook het weer tijdens het weekend van 21 en 22 mei zonnig is, maar dit durven de weerexperts nog niet te garanderen.

Boeren minder blij

Veel regenen gaat het voorlopig in ieder geval niet. Hartstikke fijn, horen we je denken. Toch is dit wel een probleem voor de landbouw. Minder regen kan namelijk leiden tot een mislukte oogst en hogere voedselprijzen.

Hoe zon je veilig? Beautyvlogger Susan laat zien welke factor je minimaal nodig hebt en hoeveel en hoe vaak je zonnebrand nu eigenlijk moet aanbrengen:

