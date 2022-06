Volgens weer.nl kunnen we ook de dagen na het weekend genieten van de zon.

Zaterdag

Maak de tuin maar alvast klaar, want zaterdag breekt de zon door en wordt het in het noorden van het land 18 tot 20 graden. In het zuidoosten kan het maar liefst 24 graden worden. De perfecte dag voor een barbecue als je het ons vraagt.

Zondag

Ook zondag blijft het zonnig. De temperaturen variëren dan tussen de 18 en 23 graden. Het is iets koeler dan de dag ervoor vanwege de bovenlucht die afkoelt. Later op de dag verschijnen er stapelwolken, maar op de meeste plekken blijft het droog.

Na het weekend

Na het weekend is het op maandag tijdelijk wat koeler door een noordwestelijke wind. Lokaal kan er een bui plaatsvinden, maar daarna lijkt het droger te worden en laat de zon zich weer van haar beste kant zien.

Bron: weer.nl