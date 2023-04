Zon of toch regen? Dít is de weersverwachting voor Pasen

Pasen valt dit jaar op 9 en 10 april. Het is dan nog maar nét lente, dus de kans is groot dat het nog best fris is buiten.

Fris aprilweer

Een veel gehoorde weerspreuk luidt: april doet wat hij wil. Bovendien is het lastig om zover vooruit te kijken wat het weer betreft, daarom benadrukt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline dat we rekening moeten houden met een kans van 40% op het aanhouden van het vrij frisse aprilweer. “In het koude scenario krijgen we ook met meer bewolking te maken.”

Koud, maar zonnig

Gelukkig zijn de eerste vooruitzichten zijn zeker niet slecht. Halverwege komende week stijgt de kans op regen, maar precies in het paasweekend wordt het als het goed is een stuk zonniger. “De kans op droog weer is 80%”, zegt Van Wezel. De temperatuur blijft helaas wel steken op maximaal 15 graden Celsius in het zuidoosten.

“Er zijn ook berekeningen die het nog een stuk warmer laten worden met 15-20 graden, maar de kans daarop is klein.” Gelukkig kun je met droog en zonnig weer er alsnog prima op uit. Ook is dit prima weer om te tuinieren. Zo zijn er genoeg klusjes die je in april kan doen, om je tuin lenteklaar te maken.

Leuk weetje over het weer met Pasen

Het verschil tussen de koudste én warmste Pasen ooit gemeten is behoorlijk groot. Zo werd het in 2011 bijna 25 graden, terwijl de temperatuur in 1964 bleef steken op slechts 4,2 graden. Brr... dan mogen we toch best blij zijn met een zonnetje en 15 graden. Fijn paasweekend!

Wij hebben dé tip om je eettafel te decoreren met Pasen. Want met feestelijke servetten op tafel is de paastafel pas echt compleet. En helemaal als deze in de vorm van een paashaas zijn, natuurlijk:

Bron: Weeronline