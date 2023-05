Zonliefhebbers opgelet: woensdag wordt het 25 graden

Vandaag is het natuurlijk ook al heerlijk zonnig weer, maar aan de kust is wel een beetje fris. “Dat komt door de noordoostenwind”, zo legt Philippe uit. De temperatuur schommelt daar rond de 17 of 18 graden, in het midden en zuidoosten van het land kan het 21 tot 23 graden worden. Gelukkig blijft het wel de hele dag zonnig.

Weersvoorspelling morgen

Morgen is het nog even afwachten. Er is dan namelijk iets meer sluierbewolking dan vandaag, maar volgens Phillippe is er nog hoop. “De zon kan daar hoogstwaarschijnlijk wel doorheen komen.” De temperatuur ligt morgen iets hoger dan vandaag. Zo wordt het 24 graden in het zuidoosten en 22 graden in het midden van het land. “Door de noordoostenwind wordt het aan de kust een stuk koeler.”

Zonnige dag

Aankomende week wordt het nóg lekkerder. Maandag koelt het even af en wordt het zo’n 18 graden, maar in de tweede helft van de week stijgt de temperatuur naar zo’n 22 of 23 graden. Er kan wel af en toe een fris windje waaien, maar woensdag en donderdag is dat juist wel lekker. “In het binnenland kan het dan 25 graden worden”, aldus Philippe.

Vergeet je niet goed in te smeren deze week, want veilig zonnen is belangrijk! Daarom hier wat handige tips.

Bron: RTL Nieuws