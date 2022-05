Zonnebrand factor 30 of 50: waarom het (bijna) niet uitmaakt wat je smeert

Ein-de-lijk kan die winterjas aan de kapstok blijven en kunnen de benen weer bloot (dááág, melkflessen!). Maar doe het wel voorzichtig, want niemand zit te wachten op een kreeft-look en onomkeerbare huidschade. Smeer jij je daarom altijd in met factor 50? Dan hebben we interessant nieuws voor jou en je portemonnee.

Zonnebrand factor 30 of 50: duur, maar voor wat?

Volgens verschillende onderzoeken door dermatologen in binnen- en buitenland schijnt het verschil tussen factor 30 en 50 iets meer te zijn dan één procent. Factor 30 filtert bijna 97 procent van de UV-straling, tegenover 98 procent bij factor 50. Als je alleen op basis van de factorhoogte je zonnebrand kiest, kun je afwegen of die ene procent je geld wel waard is.

Verschillende soorten straling

In plaats van naar de hoogte van de SPF (Sun Protection Factor) te kijken, is het volgens Steven Q. Wang, dermatoloog en onderzoeker, beter om zonnebrand te kiezen die zowel tegen UVA- als UVB-straling beschermt. UVA-straling dringt diep door in je huid en zorgt voor huidveroudering. UVB-straling daarentegen zorgt voor de bruine en rode kleur in je huid en kan huidkanker veroorzaken.

Ook zonnebrand factor 30 of 50 smeren in de schaduw

“Daarnaast zijn mensen die factor 50 smeren vaak minder alert op zonbescherming in de vorm van kleding en regelmatig smeren, omdat ze geloven dat ze ‘toch wel goed beschermd’ zijn”, zegt hij in het onderzoek. “Het is heel belangrijk dat iedereen, of je nu factor 30 of 50 gebruikt, minimaal om de twee uur smeert, na het zwemmen een nieuwe laag zonnebrand aanbrengt en zich ook insmeert in de schaduw.” Vergeet dan ook vooral je nek, oren, handen en voeten niet.

Bron: Skincancer.org