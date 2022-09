Zonnen, zwemmen en smeren: dit weekend wordt het gewoon nog zomers warm

Het wordt een warm én zonnig weekend. Dus je kunt gewoon nog gaan zwemmen, barbecueën en zonnen - wel goed insmeren natuurlijk.

September gaat zomers van start

Goed om te weten: zondag wordt de zonnigste dag van het weekend en wordt het in het binnenland 26 tot 27 graden. Bewaar je meest zomerse plannen dus voor die dag. Zaterdag wordt het volgens Weerplaza ook al warm: minimaal 24 graden. En dat terwijl 20 tot 22 graden gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Buien op zaterdag

Eén nadeel: er kan zaterdag een bui vallen. Dat zal vooral later op de dag gebeuren in het zuiden van het land. Er zal zaterdag een matige wind vanuit het zuidoosten staan. Een lekker briesje op de warme, droge momenten. Vanuit Ierland komt een lagedrukgebied naar Nederland en dat zorgt voor een warme luchtstroom. Hierdoor lopen de temperaturen op zondag dus nog meer op. De wind blijft mild.

30 graden op maandag

Na het weekend is het absoluut nog niet afgelopen met de warmte. Het wordt maandag zelfs nóg warmer. We kunnen dan de 30 graden weer aantikken. Maar, zoals we dat gewend zijn in Nederland, kan het aan het einde van die dag wel gaan onweren.

Bron: Weerplaza