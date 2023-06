Zonnescherm schoonmaken? Zó doe je dat snel en grondig

Het zou immers zonde zijn als je de hele zomer tegen een vieze lap stof aan moet kijken, toch?

Schoonmaken is belangrijk

Het is niet alleen fijn om je zonnescherm schoon te houden, ook is het slim om dit te doen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat functies als isolatie, zonnewering en de luchtafvoer van de zonnewering minder goed werken. Dat zou zonde zijn, want zonneschermen kunnen vaak wel even mee en zijn bovendien ook nog eens erg prijzig.

Zorg er daarom voor dat je je zonnewering minstens één keer per jaar van een goede schoonmaakbeurt voorziet. Wanneer je jouw zonnescherm wil schoonmaken, dan is het slim om dit te doen wanneer het een paar dagen bewolkt is en niet regent. Het is namelijk belangrijk dat het zonnescherm na het schoonmaken goed kan opdrogen. Een te felle zon zou ervoor kunnen zorgen dat er droogvlekken op het zonnescherm ontstaan, en die vlekken zijn weer moeilijk te verwijderen. Hou het weerbericht dus goed in de gaten, voordat je gaat schoonmaken.

Wat je nodig hebt

Om een zonnescherm van een goede schoonmaakbeurt te voorzien, zijn er verschillende dingen die je nodig hebt. We zetten de benodigdheden voor het schoonmaken van je zonnescherm voor je op een rijtje:

Een ladder of een ander trappetje

Een goed reinigende doek, spons of borstel

Een emmer met warm- tot lauwwarm water

HG zonnescherm reiniger of een ander goed middel, zoals groene zeep of een vloeibare zeep

Zó maak je je zonnewering goed schoon

Klap je zonnescherm uit of maak deze los. Bij sommige zonneschermen is het mogelijk om het doek van de zonnewering los te maken. In dat geval kun je dit het beste doen, zodat je goed bij al het vuil kunt. Is het losmaken van je zonnescherm niet mogelijk, dan kun je het beste gebruik maken van een ladder of een ander trappetje. Op die manier heb je een goed overzicht. Zodra je goed zicht hebt op je zonnescherm en je overal goed bij kunt, kun je aan de slag.

Verwijder grof vuil. Begin met het verwijderen van grof- en losliggend vuil. Dit bestaat vaak uit zand en bladeren of takjes die door de wind op je zonnescherm terecht zijn gekomen. Vergeet niet om ook de onderkant van het scherm mee te nemen. Zo voorkom je dat je zonnescherm Begin met het verwijderen van grof- en losliggend vuil. Dit bestaat vaak uit zand en bladeren of takjes die door de wind op je zonnescherm terecht zijn gekomen. Vergeet niet om ook de onderkant van het scherm mee te nemen. Zo voorkom je dat je zonnescherm snel weer vies wordt

Haal de overtollige viezigheid weg. Gebruik vervolgens een doek, borstel of spons om de rest van je zonnescherm te reinigen en zorg ervoor dat je ieder stukje stof van het zonnescherm meeneemt. Zo voorkom je kleurverschil!

Laat het schoonmaakmiddel naar keuze intrekken. Is het meeste vuil weg? Dan kun je het schoonmaakmiddel naar keuze en het water het beste een kwartiertje in laten trekken. Spoel je zonnescherm vervolgens af met de tuinslang, een gieter of met een emmer water.

Zorg ervoor dat je zonnewering goed droogt. Als je zonnescherm schoon is, is het tijd om deze te laten drogen. Het oprollen van een nat zonnescherm is geen aanrader, dus laat het zonnescherm lekker uitgerold en geef het een paar dagen de tijd om op te drogen.

Het onderhouden van je schone zonnescherm

Wil je voorkomen dat jouw zonnescherm snel weer vies wordt? Je kunt ervoor kiezen om een dakgoot boven je zonnescherm te laten plaatsen, zodat die de grootste hoeveelheid aan vuil opvangt. Ook is het belangrijk dat je je zonnescherm oprolt bij wind, regen of andere slechte weersomstandigheden. Daarnaast helpt het om het zonnescherm regelmatig af te nemen met een bezem of doek.

