Zonnig, regen of zacht? Dit wordt het weer in de eerste novemberweek

Volgens de voorspellingen van meteorologen van Weeronline, is het gedaan met de zachte, warme dagen van de laatste week van oktober met de start van november.

Temperatuur zakt

Het weer wordt vanaf maandag meteen wisselvalliger en ook winderiger. De warmte verdwijnt daar dan ook sneller dan gehoopt: de temperatuur zakt maandag naar 16 tot 18 graden gemiddeld (wat nog steeds aan de hoge kant is voor de tijd van het jaar) en later in de week met een rap tempo verder naar beneden.

Harde wind

Dinsdag is het bewolkt, regenachtig en dus kouder. Zonnig is het wel, tussen de regenbuien door. Ook de wind laat van zich horen, met kans op windstoten tot wel 80 kilometer per uur.

Woensdag wandeldag

Als je nog een herfstwandeling gepland hebt, dan is woensdag de meest gunstige dag hiervoor. De zon schijnt dan het langst en het is relatief droog die dag. Met 15 graden gemiddeld is het zelfs nog een zachte dag.

Koud, maar zacht

De dikke truien kunnen weer aan vanaf donderdag, want dan wordt het, met 12 tot 14 graden op de thermometer, koud. Echter, voor november is dat nog steeds redelijk zacht. Normaal voor deze tijd van het jaar is namelijk een temperatuur tussen de 11 en 12 graden.

Regen en kou

Het weer van vrijdag is een beetje gelijk aan de voorspellingen voor donderdag. Het regent veel, wordt ‘s nachts aanzienlijk kouder, maar de vorst laat zich nog niet zien.

Rest van november: met je dekbed op de bank

Voor de rest van november zijn de voorspellingen nog onzeker. Volgens meteoroloog Matthijs van der Linden (Weeronline) kunnen we het beste uitgaan van ‘normaal novemberweer’. Lees: veel regen, temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Volgens hem ideaal weer om met je dekbed op de bank te cocoonen.

Bron: Weeronline