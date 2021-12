Dat heeft alles te maken met Julian, die zijn droom én die van zijn moeder achterna gaat, zo vertellen ze aan RTL Boulevard.

Mooie plannen voor zoon Julian

Bibians zoon Julian gaat binnenkort iets heel bijzonders doen. Edwin vertelt: “Ik ga hem naar Canada brengen, hij gaat daar iets doen wat ook de droom van zijn moeder was, namelijk 4,5 maand lang in de sneeuw zitten.” Julian vertelt: “Ik ga werken en snowboarden daar, echt mijn passie achterna.”

Bibians as

Edwin vertelt over een ander mooi plan: “Ik ga hem wegbrengen, en als ik hem eind maart ophaal, dan neem ik Bibians as mee. Op haar sterfdag (29 maart, red.) gaan we naar boven, naar de hoogste top en dan gaan we haar as daar uitstrooien. In ieder geval de helft maar misschien alles. Dat gaan we doen in de gebieden waar ze zich heel fijn voelde.”

‘Daar voelde ze zich thuis’

Julian vult aan: “Er waren twee plekken waar mama zich thuis voelde: in de winter was dat in de bergen in de sneeuw, en in de zomer was dat in Loosdrecht tijdens het wakeboarden. Dus ik kan geen mooiere plekken verzinnen om mama achter te laten.”

Eerste kerst zonder Bibian

Dit weekend vierde de familie voor het eerst kerst zonder Bibian. Daar zag Edwin niet tegenop: “We hebben haar verjaardag al zonder haar gevierd dit jaar, net als onze trouwdag.” Hij vertelt dat Bibian kerst altijd uitbundig wilde vieren en dat ze dat dit jaar ook doen: “Vooral omdat mijn dochters gek zijn op kerst, en het is fijn om samen te zijn.”

