Zoon Peter R. de Vries deelt jeugdfoto met zijn vader: “Vandaag zou je 65 zijn geworden.”

“Vandaag zou onze vader, Peter, 65 jaar geworden zijn. Wij missen hem iedere dag”, begint zijn berichtje. “Op een dag als vandaag missen wij hem nog een beetje meer.” Bij het berichtje plaatst hij een foto uit de oude doos: hij en zijn zus Kelly zitten op de arm bij Peter.

Royce deelt in weinig woorden in het berichtje nogmaals zijn liefde voor zijn familie, door een hartje te plaatsen met daarachter de woorden “De familie”.

Steun

Onder de tweet regent het steunbetuigingen. “Weer zo’n moeilijke dag. Afschuwelijk. Hij wordt door zoveel mensen zo ontzettend gemist, maar wat een geweldige foto. Dat is om te koesteren. Heel veel sterkte op deze extra moeilijke dag”, reageert een volger. Iemand anders schrijft: “Het is onvoorstelbaar dat Peter er niet meer is. Ik wens jullie heel veel sterkte vandaag, hou elkaar stevig vast en herdenk deze bijzondere man en vader!”

Liefhebbende opa

Eind augustus gaf Royce een interview bij RTL Boulevard. Daarin vertelde hij over het gemis van zijn vader: “Iedere dag kwam hij normaal gesproken binnenlopen tegen lunchtijd. En als ik nu in mijn kantoor zit is het alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Dat gevoel heb je nog steeds, eigenlijk alsof hij even op vakantie is”, zei hij toen. “Hij was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen te besteden. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis langs geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is een hele dierbare foto voor mij.”

Ogen die meelachen

De partner van Peter R., die altijd in anonimiteit is gebleven, gaf eind juli al een interview aan de Volkskrant. Peter wilde niets liever dan hun relatie van de daken schreeuwen, zij bleef liever onbekend. In het begin wilde ze eerst uitzoeken of het iets kon worden tussen hen, voordat heel Nederland een mening over ze had. “En ik word graag op mijn eigen merites beoordeeld, niet als ‘de vriendin van’. Bovendien wil ik geen publiek bezit worden, ik zag wat voor impact dat had op zijn leven”, vertelde ze toen.

Zij herkent het gevoel van Royce. “Nog steeds heb ik het gevoel dat hij elk moment hier binnen kan lopen”, vertelt ze. “Dat de deur open gaat, en dat die lange gestalte de trap op komt, met die mooie lach en die ogen die meelachen.”

Bron: Twitter, RTL Boulevard, De Volkskrant.