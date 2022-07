Zorg dat je óók in de zomer voldoende van deze vitamines binnenkrijgt

Waar we in de winter extra opletten of we wel genoeg vitamines binnenkrijgen en deze waar nodig aanvullen met supplementen, vergeten we dit in de zomer nog wel eens. Je lichaam heeft namelijk gewoon het hele jaar door voldoende voedingsstoffen nodig.

Deze vitamines zijn ook in de zomer belangrijk

Vitamine D

Het klinkt misschien gek, maar ook in de zomer is het niet gek om vitamine D bij te slikken. Het zorgt voor stevige botten en tanden, helpt tegen botontkalking, is goed voor je spieren én je immuunsysteem. Ons lichaam maakt deze vitaminesoort zelf aan door zonlicht te vangen.

Je hebt er per dag zo’n tien microgram van nodig. Heb je een tekort, dan herken je dit aan spierpijn, vermoeidheid, spiertrillingen en lusteloosheid. Houd je van de zon, ga daar dan maar lekker in zitten. Uiteraard niet zonder bescherming.

Magnesium

Dit mineraal is goed voor je spieren, botten en houdt je tanden sterk. Daarnaast helpt het om energie vrij te maken uit je voedsel. Ook bij het celdelingsproces is het een belangrijk mineraal en het helpt je lichaam bij het opbouwen van eiwit. Magnesium komt vooral voor in granen, noten, bonen en groene groenten.

Eet je dit niet voldoende, slik dan dagelijks een tot twee tabletten bij. Hou je niet van pillen, dan kun je ook magnesiumvlokken in water doen en een voetenbadje maken. De onderkant van je voeten neemt dit namelijk razendsnel op. Laat je voeten minstens twintig minuten in het badje.

Vitamine C

Juist in de zomer is vitamine C extra belangrijk. Het zorgt namelijk voor een gezonde huid. Extra fijn als je huid het te verduren heeft gekregen onder de zon. Vitamine C is namelijk belangrijk bij het vormen van collageen, wat helpt om de huid van binnenuit te versterken. Daarbij werkt het ook als antioxidant. Deze helpen je cellen te beschermen tegen schade die ze oplopen door uv-straling.

Vitamine C vind je vooral in groente en fruit zoals rode paprika’s, zwarte bessen, kiwi’s en aardbeien. Een tekort herken je aan gewichtsverlies, vermoeidheid, lage weerstand en blauwe plekken die langer zichtbaar blijven.

